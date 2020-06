Dossiers du mois (juin 2020) à l’ARC du Canada

Dernière parution avant l’automne (Bon été !)

Cette édition est la dernière à paraître avant les vacances estivales. On reviendra pour la prochaine édition le 2e mardi de septembre, soit le 8. Le lendemain de la Fête du travail.

Entre-temps, si nos membres ont des messages importants à véhiculer, ils peuvent quand même les faire parvenir à François Coté ou Simon Forgues afin qu’ils soient relayés au sein du réseau.

On s’assurera de les faire circuler, tant au sein du réseau que par le biais de nos diverses plateformes en ligne.

Entre-temps, passez un bel été et essayez de recharger vos batteries en prévision de la rentrée.

—

Calendrier de la programmation estivale

En principe, à ce moment-ci, toutes nos directions générales ou coordinations des stations membres devraient avoir reçu le calendrier de programmation estivale avec les émissions offertes ainsi que les journées où celles-ci sont rendues disponibles.

Ceux et celles qui ne l’ont pas reçu ou l’ont simplement égaré parmi leur courriels peuvent contactez Amélie Barbeau, notre agente de production et soutien aux radios.

—

Dernière du Bazar et du Décompte Franco

Les dernières émissions du Bazar et du Décompte Franco avant la pause estivale seront rendues disponibles dans la semaine du 22 juin.

—

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site ces dernières semaines et qui pourraient vous intéresser :

• S’améliorer au micro avec 9 trucs simples et efficaces

• Il y a de fortes chances que la COVID-19 nous amène ces 5 tendances en publicité

• Des coupures attendues de 50 G$ dans la publicité en 2020

• Hausse des attaques sur les sites WordPress : 15 conseils pour éviter les ennuis

• Bousculée par ces 8 rivaux depuis près de 20 ans, la radio résiste encore

• La radio, encore 1ère source de découvertes musicales pour les Canadiens en 2019

• Le 20 mai 1920, on diffusait la première émission de radio au Canada

• Couper dans la publicité et le marketing à ce moment-ci ? Sérieusement !?!

D’autres textes au www.radiorfa.com.

—

Chez les membres

On recherche un.e coordonnateur/coordonnatrice pour la station radiophonique CFRT 107,3 FM, à Iqaluit, au Nunavut. L’offre peut être consultée sur notre site web

Fusion possible de Radio Taïga et l’Aquilon

Lors d’un récent échange virtuel avec la communauté franco-ténoise, il a été recommandé que Radio Taïga CIVR 103,5 FM et l’hebdo L’Aquilon fusionnent leurs activités.Il existe déjà en ce moment d’autres exemples parmi nos membres, de journaux et de radios qui ont ainsi fusionné pour former une seule entité.

Donnera-t-on suite aux recommandations formulées ? À suivre… On peut lire les détails dans cet article.