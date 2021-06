Dossiers du mois (juin 2021)

Voici les dossiers du mois de juin 2021 qui nous intéresse particulièrement à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Assemblée générale annuelle 2021

Nous rappelons aux membres que l’assemblée générale annuelle de l’ARC du Canada aura lieu le mercredi 30 juin 2021 à 13:00 (heure d’Ottawa) par vidéoconférence Zoom. L’ordre du jour de la réunion a été acheminé aux membres.

Nous leur rappelons par ailleurs d’envoyer sans délai la résolution de leur conseil d’administration qui désigne le/la délégué(e) officiel(le) et lui donne le droit de vote à l’assemblée.

Programmation estivale 2021

[RAPPEL] C’est le 14 juin, donc lundi que débute officiellement l’offre estivale des émissions dans le serveur destiné aux membres. Nous prions ceux-ci de se référer aux correspondances de notre agente de soutien aux membres pour les détails.

Dernière publication avant la pause de l’été

Soulignons qu’il s’agit cette semaine de la dernière parution des dossiers du mois avant la traditionnelle pause estivale de juillet et d’août.

Nous serons de retour cet automne, dès la rentrée de septembre. Bon été à tous et à toutes !

Présentation Zoom de notre projet « En route avec nos radios »

Nous rappelons aux membres qu’il y aura jeudi (10 juin) et vendredi (11) des présentations Zoom d’un nouveau projet sur lequel nous travaillons.

Il est encore possible pour nos directions générales et/ou les coordinations de nos stations de manifester leur intérêt à l’égard du projet et de s’y inscrire. Les membres peuvent contacter Simon Forgues afin de recevoir le lien du sondage Doodle et inscrire leurs disponibilités.

Zoom à propos de la réglementation sur le harcèlement et la violence

Petit rappel de ne pas oublier de vous inscrire à l’une des deux réunions ZOOM concernant la nouvelle règlementation relative au harcèlement et à la violence.

Ces rencontres sont pour les directions générales et serviront à expliquer les obligations concernant ce nouveau règlement.

Vous pouvez donc choisir la date qui vous convient le mieux. La réunion du 17 juin est à 13 h 30 (heure d’Ottawa) et celle du 22 juin à 11 h (heure d’Ottawa).

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours des dernières semaines et susceptibles de vous intéresser.

• 10 raisons pourquoi la radio a encore autant de succès dans le monde

• Comment utiliser son site pour faire de l’agent autrement qu’avec des bannières ?

• La publicité coop peut-elle aider votre entreprise à se relancer ?

D’autres textes dans nos archives au www.radiorfa.com.

Chez les membres