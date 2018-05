Dossiers du mois (mai 2018) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mai 2018 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Assemblée générale annuelle 2018

L’Assemblée générale annuelle approche à grands pas. Nous y serons déjà rendus dans quelques semaines.

Nous rappelons à nos membres qu’à la différence des autres années, l’assemblée 2018 se tiendra via téléconférence, puisqu’un grand rassemblement est prévu l’automne prochain avec nos collègues de l’ARCQ. On vous en reparlera.

Les documents pour l’AGA seront acheminés incessamment. On met la touche finale au rapport annuel ces jours-ci.

Notez par ailleurs que le gala et la remise de prix qui se déroulent d’habitude en même temps que la réunion annuelle auront plutôt lieu lors de la grande rencontre de l’automne. À suivre…

100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale

Grâce aux contributions financières de Patrimoine canadien ainsi que du Fonds canadien de la radio communautaire, l’Alliance des radios communautaires du Canada et ses radios membres souligneront en mai le 100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale par le biais d’une émission thématique diffusée en ondes et sur le Web.

On pourra entendre l’émission sur les radios locales ainsi qu’en ligne sur un micro-site créé pour l’occasion et dont nous vous parlerons très bientôt.

On remercie les stations qui ont déjà confirmé leur participation à la diffusion. Celles qui ne l’ont pas encore fait sont invitées à envoyer leur confirmation dans les meilleurs délais.

Sondage semestriel sur les émissions

Un lien vers un sondage semestriel concernant certaines émissions disponibles sur le serveur de l’ARC du Canada a été envoyé aux directions générales et/ou coordinations de nos radios membres récemment.

Le sondage dure moins d’une minute. Il serait donc grandement apprécié que les personnes concernées prennent ce court instant afin d’y répondre.

Il faudrait, de préférence, avoir complété ce sondage d’ici le 16 mai 2018, c’est-à-dire la semaine prochaine. Nous remercions les participants de leur collaboration.

Formation sur le blogue dans une radio communautaire

Notre atelier de formation intitulé « Bloguer dans un contexte de radio communautaire » semble avoir été apprécié des participants le mois dernier.

Le document connexe a été acheminé aux participants ainsi qu’aux directions et/ou coordinations pour des fins de référence.

L’agent aux communications et au développement reste toujours disposé à aider nos membres à s’approprier les nouvelles plateformes médiatiques numériques.

Ceux-ci sont d’ailleurs invités à consulter notre site Web où Simon publie régulièrement des conseils pratiques ou encore des ressources sur les nouveaux médias, dont le blogue.

À l’approche de l’assemblée annuelle, et puisqu’il s’agit d’une période assez occupée avec l’été qui reste à planifier pour plusieurs radios, on va marquer une pause avec les formations en ligne. On reprendra au retour des vacances fin août ou début septembre.

Merci à ceux et celles parmi notre membership qui ont pris part à nos ateliers virtuels au cours de l’automne et l’hiver.

Résultats sondage printanier 2018

Nous remercions chaleureusement nos membres de nous avoir témoigné leur confiance lors du récent sondage d’appréciation des services qui leur sont rendus.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu des notes particulièrement élevées pour la compétence de nos employés (4,59 sur 5), leur courtoisie (4,91), l’aide reçue (4.5), ainsi que les délais avant d’avoir des réponses (4.64).

De manière général, nos membres semblent satisfaits de l’offre des émissions ainsi que de nos activités de promotion et de notre lobbying. La satisfaction à l’égard de la formation et du perfectionnement s’est aussi beaucoup améliorée.

Toutefois, comme c’est souvent le cas dans de nombreuses organisations à but non lucratif, l’argent est le nerf de la guerre. Force est d’admettre en toute honnêteté que la publicité et la recherche de financement demeurent à améliorer.

Nous tenons à rappeler que des actions très concrètes ont été prises à cet égard pour essayer de diversifier nos sources de revenus, et, d’autre part, qu’on a effectué des représentations auprès de Patrimoine canadien pour donner suite aux annonces contenues dans le Plan d’action sur les langues officielles où des fonds sont destinés aux médias minoritaires.

Nous poursuivons d’ailleurs nos échanges avec Patrimoine canadien ainsi que le bureau de la ministre pour faire cheminer le dossier. Nous tenons à vous l’assurer.

Semaine des victimes d’actes criminels

Dans le cadre de la semaine des victimes d’actes criminels, du 27 mai au 2 juin 2018, la station membre CILS à Victoria produira 7 émissions, soit une à diffuser par jour.

Ces émissions, d’une durée de 30 minutes, incluront des entrevues avec des psychologues et des intervenants du milieu judiciaire. Les 7 émissions seront disponibles sur le serveur de l’ARC la semaine avant, soit dans les environs du 20 mai 2018 pour le bénéfice de nos radios membres.

Les membres qui diffuseront ces émissions sont priés d’en aviser l’agente de soutien aux radios Vanessa Lisabelle.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours des dernières semaines et susceptibles de vous intéresser.

• 8 sites Web pour suivre l’actualité sur la radio et les médias

• 5 principes à respecter pour des publicités radio qui vendent

• Voici combien vous pourriez gagner d’argent avec une chaîne YouTube

• L’indicatif d’appel d’une station, ça sert à… s’identifier

• Une petite tape sur l’épaule du mouvement coopératif au Canada

• Une donatrice anonyme offre 10 M$ à une station radiophonique

• Voici 11 thèmes estivaux pour des capsules audio qui pourraient payer

• 10 (des quelques) erreurs trop fréquentes sur Twitter

• Des réponses à 1001 questions avec ces 6 encyclopédies… en ligne

• Joignez rapidement votre personnel par SMS avec un seul courriel

D’autres textes au www.radiorfa.com.

CHEZ LES MEMBRES

Stage : Assistant de coordination radio (Yellowknife, T.N.-O.)

Radio Taïga, la radio communautaire francophone des Territoires du Nord-Ouest recherche un(e) stagiaire qui travaillera de concert avec la direction de la programmation sur des projets variés.

La date limite pour postuler est le 12 mai prochain. On trouve les détails ici.

Emploi : journaliste radiophonique (Edmonton, Alberta)

Besoin d’une personne à la fois dynamique, compétente, et autonome pour occuper un poste de journaliste à la nouvelle station Radio Cité d’Edmonton dont l’ouverture est prévue en septembre 2018. On postule d’ici le 25 mai 2018. L’offre est ici.

Plusieurs stations ayant déposé une demande de financement dans le cadre de la dernière ronde du programme Radiomètre se croisent présentement les doigts et attendent impatiemment une réponse à savoir si leur projet est approuvé ou non.

Sachez qu’un comité de sélection indépendant est présentement en train de se pencher sur les propositions reçues. Une rencontre en personne est prévue à la fin du mois de mai afin d’émettre les recommandations finales de financement. Tous les demandeurs recevront une réponse au cours du mois de juin 2018.

Fait intéressant! Sur les quelques 180 stations qui composent le secteur, 77 % d’entre-elles ont déjà soumis au moins une proposition de projet au FCRC et 69 % ont été financées à au moins une reprise (tout programme confondu).