Dossiers du mois (mai 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mai 2019 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Assemblée des membres : 5 juin 2019

Conformément à la pratique instaurée depuis l’an dernier, et qui fut à la fois rapide et appréciée par la grande majorité des membres, l’assemblée annuelle des membres de l’ARC du Canada se tiendra par vidéoconférence encore cette année.

Les membres ont reçu l’avis de convocation, l’ordre du jour ainsi qu’un document proposant deux petites modifications aux règlements administratifs. Si ce n’est pas le cas, les membres sont invités à joindre la direction générale de l’ARC du Canada.

La réunion se tiendra via Zoom, le mercredi 5 juin à 14 h (heure d’Ottawa).

D’autres documents parviendront aux membres avant l’AGA, dont le rapport annuel ainsi que les états financiers.

Ceux-ci doivent s’assurer d’avoir fait parvenir à la direction générale la résolution de leur conseil d’administration leur donnant le droit de vote. Ceux ayant des questions peuvent joindre la direction générale.

Rencontre nationale annuelle : un avant-goût

Le calendrier de la rencontre nationale annuelle qui se déroulera à Moncton est pratiquement terminé. Parmi les activités inscrites au calendrier, le CRTC viendra nous parler du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles et du rôle que jouent le système canadien de radiodiffusion et des télécommunications dans la dualité linguistique au Canada. Il sera aussi question de la révision de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que quelques autres sujets. Nous compterons sur la présence de M. Frédéric Janelle, analyste principal en radiodiffusion et coordonnateur national de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, et sa collègue Catherine Arguin, analyste principale de la radio au CRTC. Nous avons aussi planifié faire la visite de trois stations. La grande agglomération de Moncton et les environs étant l’une des rares au Canada à compter autant de radios communautaires francophones en situation minoritaire à si courte distance les unes des autres.

On ira donc visiter CKUM, CFBO, ainsi que CJSE dont c’est le 25e anniversaire cette année. StatsRadio donnera un atelier au cours duquel nos membres apprendront sans doute beaucoup de choses intéressantes sur le fonctionnement du système, des trucs et des astuces afin de mieux apprivoiser l’outil qui devrait leur rendre de fiers services. Aussi, le conférencier de renommée internationale Martin Latulippe prononcera une conférence qui devrait insuffler à nos directions générales l’énergie nécessaire à mieux affronter les défis du quotidien dans l’exercice de leurs fonctions. Sa présentation sera suivie d’une courte période de questions/réponses. Enfin, soulignons que de nombreux ateliers permettront aux délégués d’échanger sur les réalités des stations d’une même région de même qu’avec celles qui partagent des réalités semblables aux leurs dans d’autres coins du Canada. Rappelons que la rencontre nationale annuelle se déroulera à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton à compter du jeudi 13 juin, pour prendre fin dimanche 16 juin avec le départ des délégués.

La tournée «Bonjour My Friend!» se poursuit

Depuis la fin du mois d’avril, du contenu exclusif est offert à nos membres en marge de la tournée pancanadienne «Bonjour My Friend!» à laquelle participe notre collègue Vanessa Lisabelle. Celle-ci recueille les témoignages de différentes personnes dans les communautés afin de sonder leur opinion sur la dualité linguistique au pays. On peut consulter le site bonjourmyfriend.ca afin de découvrir les prochains arrêts de la caravane aux couleurs de l’événement. La tournée s’arrêtera en outre à Toronto au cours des prochains jours, ainsi qu’à Ottawa, Montréal et Québec en mai, puis poursuivra ensuite sa route jusque dans les provinces de l’Atlantique tout au cours du mois de juin. On aura d’ailleurs le plaisir de recevoir la caravane en marge de notre présence en Moncton. La tournée s’est mise en branle à Victoria (Colombie-Britannique) le 15 avril dernier et se terminera à l’extrême est du pays, soit à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin du mois de juin.

Remerciements aux participants de notre dernier atelier virtuel

Merci à ceux et celles parmi vous qui ont participé à notre atelier virtuel il y a quelques semaines sur les étapes à franchir dans la création d’une émission de radio. Un document PowerPoint a été partagé avec les participant(e)s et ceux-ci sont invités à en faire prendre connaissance à leurs salariés et bénévoles intéressés à créer une émission ou même préparer une chronique ou une baladodiffusion. En passant, sachez que nous accroîtrons sans doute le nombre de formations offertes à compter de la rentrée automnale. À surveiller…

Le mois prochain, derniers dossiers du mois avant la pause estivale

Les dossiers du mois qui paraîtront le mardi 11 juin prochain seront les derniers avant la pause estivale. Le retour est prévu l’automne prochain, le 10 septembre. Nos membres qui ont des messages à partager et des nouvelles intéressantes à faire connaître sont priés de nous les acheminer avant cette date. Sans quoi les autres messages seront acheminés à la pièce par courrier électronique ou affichés dans notre site web et/ou nos médias sociaux, et ce, selon leur pertinence pour l’ensemble des membres.

À lire sur notre site Web :

CHEZ LES MEMBRES

Une première pour CKUM (Codiac FM) à Moncton, N.-B.

Pour la première fois, la station CKUM maintenant mieux connue comme le 93.5 Codiac FM offrira une programmation complète, de mai à août, du matin jusqu’au soir avec la même énergie et la même vigueur que les auditeurs connaissaient jusque-là.

Donc, après le succès retentissant de la saison régulière du 93.5 Codiac FM, la programmation estivale a débuté hier, le lundi 13 mai 2019 sur le coup de 7 h 00. On peut prendre connaissance du communiqué émis à cet effet.

Trois boulots dans le réseau chez les membres

On cherche un(e) créateur(rice) contenu Web à Radio Taïga (CIVR), tandis qu’au FM90 Route 17 (CFJU) on est plutôt à la recherche d’un(e) jeune pour occuper un emploi étudiant d’été en animation. Enfin, on peut aussi consulter cette offre d’emploi comme animateur(rice)-journaliste à Radio Victoria (CILS).

73 radios ont soumis une demande dans le cadre du programme Radiomètre en février dernier.

Les sommes demandées totalisent 3 179 000 $.

Ce sont donc 40 % des radios communautaires et de campus du pays qui ont soumis une demande de financement, ce qui représente une augmentation de 4 % comparativement à la ronde précédente lors de laquelle 36 % des radios admissibles avaient déposé une demande.

Le processus d’évaluation est en court et l’annonce des bénéficiaires se fera au début de la période estivale.

Pour en connaître davantage sur le FCRC et ses programmes, visitez le site web du FCRC.