Dossiers du mois (mai 2020)

Voici les dossiers du mois de mai 2020 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Merci aux radios qui contribuent au décompte

Bien que la pandémie bouscule nos activités à tous, certaines radios continuent de produire leur palmarès et l’acheminent à notre collègue Amélie afin de réaliser notre décompte national hebdomadaire.

Nous les en remercions et, du même coup, nous rappelons aux autres radios qu’elles peuvent elles aussi nous acheminer leur palmarès local afin qu’il soit pris en compte dans la compilation francophone hebdomadaire.

Dix ? Quinze ? Vingt positions ? C’est leur choix, selon leurs besoins localement.

En ces temps difficiles pour nos artistes, il peut s’agir d’une belle visibilité à offrir à ceux/celles de leur coin de pays, en leur permettant d’être peut-être inscrits parmi nos 15 positions du décompte et ainsi être entendus dans plusieurs de nos stations membres.

Derniers dossiers du mois en juin

La dernière parution des dossiers du mois avant la pause estivale se fera le mois prochain, le 9 juin. On marque une pause à chaque année en juillet et août.

Si les radios ont des informations à véhiculer, elles sont priées de nous les acheminer d’ici le 8 juin, qu’il s’agisse par exemple d’une offre d’emploi, d’une pièce d’équipement à vendre, etc.

Toutefois, malgré l’interruption de notre publication durant l’été, nous continuons quand même à faire circuler les infos essentielles à travers le réseau lorsque nécessaire et de les afficher dans notre site web.

COVID-19 : les courriels de la direction générale

La direction générale envoie de manière régulière de l’information à nos membres concernant les mesures mises en place par le gouvernement dans sa lutte à la COVID-19.

Subvention salariale d’urgence, Prestation canadienne d’urgence, Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, Aide d’urgence pour le loyer commercial, etc.

Diverses mesures ont été mises en place et le bureau national s’assure d’en faire un compte rendu régulier et d’en informer les membres.

Aussi, nous invitons ceux-ci à consulter les envois par courriel de la direction générale afin de rester au courant.

La chaîne YouTube de l’ARCOT nouvellement créée

On a porté à notre attention que nos partenaires à l’Association des radios communautaires de l’Ouest et les Territoires (ARCOT) disposent maintenant d’une chaîne YouTube où seront partagés des tutoriels ainsi que d’autres vidéos sur leurs activités et le monde de la radio. À inscrire parmi vos abonnements YouTube.

Sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours des dernières semaines et susceptibles de vous intéresser. Plusieurs touchent directement la production radiophonique à domicile en ces temps de confinement.

• Créez les bonnes conditions sonores pour enregistrer votre émission chez vous (Trucs et astuces d’insonorisation à la maison)

• Même en confinement, les Canadiens conservent leurs habitudes d’écoute de la radio (Les Canadiens écoutent autant voire davantage la radio ces temps-ci)

• Faire son émission à plusieurs, loin des yeux mais près des oreilles (Deux suggestion de codecs IP logiciels)

• Stockage dans le ‘cloud’ : le jeu en vaut-il la chandelle ? (Vaut-il mieux conserver vos fichiers informatiques hors de vos bureaux ou plutôt localement ?)

• 4 solutions (un peu paresseuses mais efficaces) pour faire vivre votre site (Des façons de faire vivre votre site même si vous n’en avez ni le temps, ni l’énergie)

• Hausse moyenne de 16 % du nombre d’auditeurs par semaine pendant le confinement (StatsRadio confirme une hausse de l’écoute radio)

• Faire une émission en direct hors du studio avec… un Raspberry Pi (Ce mini ordinateur pourrait vous aider à créer un codec IP)

• COVID-19 : l’ONU compte sur les journalistes et les médias pour lutter contre la désinformation (L’ONU espère compter sur le travail des médias professionnels pour lutter contre les fausses nouvelles)

D’autres textes aussi au www.radiorfa.com.

CHEZ LES MEMBRES

Emplois disponibles dans le réseau

• CKGN FM (Kapuskasing, On.) cherche un(e) animateur(rice) radio :

https://radiorfa.com/index. php/animateurrice-radio-ckgn- fm-kapuskasing-ontario/

• Offre d’emploi comme conseiller/ère publicitaire au 93.5 Codiac FM (Moncton, N.-B.) :

https://radiorfa.com/index. php/emploi-conseiller- publicitaire-935-codiac-fm/

• Coordonnateur(rice) national(e) pour l’initiative de journalisme local :

https://radiorfa.com/index. php/emploi-disponible- coordonnateur-ijl/

Codiac FM offre son aide aux collègues

Ces dernières semaines, différentes radios ont dû mettre à pied temporairement leurs employés, ou encore réduire le nombre d’heures, tout ça dans l’incertitude de savoir si les placements publicitaires des entreprises reprendront un jour.

L’équipe du 93.5 Codiac FM (CKUM) rappelle que l’entraide est importante plus que jamais et croit bon offrir son soutien à des collègues plus éprouvés s’ils ont « un besoin flagrant de contenu oral local, pour les gestionnaires de radios qui ont peut-être besoin d’un répit à force de courir entre l’animation et la gestion et aux radios qui ont besoin d’un service de production publicitaire pour les clients locaux et qui ont des limitations en raisons des mesures de confinement. »

Il s’agit ici d’un rappel d’une correspondance qui a déjà été acheminée aux stations, mais si celles-ci souhaitent en profiter et ont perdu le courriel qui leur a été acheminé, on les invite à joindre Anthony Azard à la direction générale de la station. Les stations peuvent s’adresser à nous pour obtenir les coordonnées.

Une enveloppe d’urgence de 356 000 $ a été alloué par le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) pour soutenir la création et la distribution de contenu oral créé par les stations hors de leurs studios pendant la crise du COVID-19 et au-delà.

Compte tenu de l’accès réduit aux studios de radiodiffusion dans une période où les communautés doivent être informées le plus possible, nous estimons que ce financement peut aider les stations à s’acquitter de leurs fonctions de service essentiel à leurs communautés.

Le FCRC offre une micro-subvention spéciale d’un montant maximum de 2 000 $ pour soutenir les stations qui ont des besoins techniques additionnels pour créer et distribuer de la programmation originale pendant la crise du COVID-19.

Les demandeurs admissibles sont les stations canadiennes qui détiennent une licence valide de radio communautaire ou de station de campus du CRTC (tel qu’indiqué dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499).

La date limite pour soumettre une demande est le 29 mai.

On peut consulter le site du FCRC pour connaître les détails du programme, les lignes directrices ainsi que le formulaire à compléter.