Dossiers du mois (mai 2021) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mai 2021 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Assemblée générale annuelle 2021

L’assemblée générale annuelle de l’ARC du Canada aura lieu le mercredi 30 juin 2021 à 13:00 (heure d’Ottawa) via Zoom. L’ordre du jour de la réunion a été acheminé récemment aux participants.

Les radios membres doivent envoyer la résolution de leur conseil d’administration qui désigne le/la délégué(e) officiel(le) et leur donne le droit de vote à l’assemblée.

Avant-dernière publication avant les vacances

Il s’agit de l’avant-dernière parution des dossiers du mois. Les radios sont invitées à saisir la chance de partager leurs nouvelles dans la dernière édition avant les vacances estivales, soit la prochaine en juin.

Nous ferons ensuite une pause en juillet et août, comme à chaque année. Les dossiers du mois reviendront donc au mois de septembre. Pour faire connaître leurs nouvelles, les membres peuvent écrire à François Coté ou Simon Forgues.

Nouveau service offert aux membres

Dans le but de servir encore mieux ses membres, l’ARC du Canada leur offre maintenant un service de consultation en gouvernance.

Ce service gratuit pour les membres comprend des formations de groupe et, pour des réponses à vos questions, l’accès à notre consultant Mario Lajoie de Bonne Gouvernance.

Pour l’utiliser, les radios sont invitées à communiquer avec la direction générale de l’ARC du Canada afin qu’elle les mette en contact avec M. Lajoie et qu’elles puissent bénéficier gratuitement du service.

Bon retour à notre collègue Amélie

En convalescence depuis septembre dernier, notre collègue Amélie Barbeau, agente de soutien aux radios, recommence à travailler ces jours-ci sur une base progressive, à raison de quelques demi-journées par semaine.

Nous sommes très heureux de la savoir rétablie et prête à reprendre ses activités. Bon retour !

On peut d’ores et déjà la joindre pour toute question liée à la programmation offerte aux membres, notamment.

Horaire estival disponible d’ici quelques jours

On a donné récemment aux membres un bon aperçu des divers segments de programmation qui seront offerts cet été, dès la semaine du 14 juin prochain.

La version finale de l’offre sonore devrait être acheminée aux radios d’ici les prochains jours.

Nouvelle chronique littéraire ajoutée au serveur

Une nouvelle chronique littéraire a été mise dans le serveur il y a quelques jours pour le bénéfice des membres.

En plus du fichier audio, on y met aussi un bref descriptif écrit de l’œuvre présentée et de courtes notes biographiques sur l’auteur.

Ces chroniques mensuelles du Centre de la francophonie des Amériques sont produites avec la collaboration de notre station membre Envol 91 FM, à Winnipeg.

Enfin, on peut noter d’autre part que la chronique techno ne sera pas offerte cet été, et ce, à compter du début de la programmation estivale.

À lire sur notre site Web :

Voici des textes parus sur notre site Web (www.radiorfa.com) depuis la dernière édition des Dossiers du mois :

• 10 faits étonnants qui démontrent l’importance de la radio (Voici pas moins de 10 faits étonnants que vous ignorez peut-être sur la radio, mais qui démontre son importance, même un sècle après son invention.)

• Petite (r)évolution pour les sondages radio Numeris (Numeris a annoncé récemment s’associer à une poignée de partenaires afin de recenser désormais l’écoute de la radio en ligne, en plus des ondes terrestres.)

• Merci à la radio pour son rôle dans la lutte à l’infodémie (Les médias traditionnels comme la radio ont joué un rôle important dans la lutte à l’infodémie, selon moi.)

• Des radios qu’on prend autant plaisir à regarder qu’à écouter (Si vous aimez les beaux objets, on trouve encore de nos jours de superbes récepteurs radio qui font autant le plaisir des yeux que des oreilles.)

• Gardez une page web en archive pour éviter qu’elle disparaisse et vous fasse mentir (Comment préserver une page web incriminante qui risque d’être supprimée, et, ce faisant, vous faire mentir ? Facile.)

• Les auditeurs de la radio AM/FM, plus fidèles et meilleurs consommateurs (La radio demeure, selon une enquête d’Edison Research et NPR, le média qui maintient le taux d’engagement le plus élevé auprès des consommateurs.)

CHEZ LES MEMBRES

Deux stages à CHOQ FM

Deux stages sont à combler à CHOQ FM (Toronto). L’un en ventes et service à la clientèle, l’autre en journalisme. La date limite pour soumettre sa candidature est fixée dans les deux cas au 21 mai, à 17 h 00.

–

CHQC FM marquait récemment ses 15 ans d’existence

La station radiophonique CHQC 105,7 FM de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a célébré récemment son 15e anniversaire en ondes. C’est le 26 mars 2006 que la radio entrait officiellement en opération.

Un texte lui a été consacré sur notre site web récemment, incluant un petit montage photographique et un hyperlien vers un article du journal Le Saint-Jeannois.

–