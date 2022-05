Dossiers du mois (mai 2022)

Voici les dossiers du mois de mai 2022 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Nos principaux titres du mois :

▪ Date de l’assemblée des membres 2022;

▪ Pierre Sicard confirmé au poste de directeur général;

▪ Atelier prochainement sur l’animation radio;

▪ Loi canadienne sur l’accessibilité : des précisions à venir.

Date de l’assemblée des membres 2022

Nos radios ont reçu une correspondance concernant l’assemblée des membres 2022. Celle-ci se déroulera le 29 juin prochain, à compte de 13:00 (heure d’Ottawa), par vidéoconférence.

Trois (3) postes sont en élection cette année, et ce, pour un mandat de deux (2) ans dans tous les cas. Il s’agit des postes de représentants des catégories C1, C2 et C3.

Pierre Sicard confirmé au poste de directeur général

Le président du conseil d’administration, Alex Schmitt a confirmé il y a quelques jours l’embauche de Pierre Sicard à titre de nouveau directeur général de l’organisation.

Au terme d’un appel de candidatures mené au cours du mois d’avril, et après l’analyse des dossiers reçus par le comité d’embauche mis en place par l’ARC du Canada, Pierre a été confirmé dans le poste qu’il occupait jusque-là de façon intérimaire. Il était en place depuis le mois de septembre 2021.

Professionnel du marketing, de la publicité et du secteur des médias, il a œuvré au sein de différentes organisations médiatiques depuis une trentaine d’années, et ce, autant pour la télévision, les journaux et le web, que pour la radio.

Il succède à François Coté, qui occupait le poste depuis environ quatorze ans et que l’organisation tient évidemment à remercier pour le formidable travail accompli au cours de cette période.

Les membres ainsi que le conseil d’administration de l’ARC du Canada tiennent à féliciter Pierre et lui souhaitent bon succès à la barre de l’organisme.

Un communiqué a été acheminé sur le sujet, ainsi que dans notre site web.

Atelier prochainement sur l’animation radio

Des dates et des heures ont été soumises récemment à nos membres pour un atelier virtuel de perfectionnement que nous tiendrons prochainement sur l’animation radio.

Les dates proposées sont le mardi 24 mai de 13:00 à 15:00, le mercredi 25 mai de 11:00 à 13:00, ou encore jeudi 26 mai de 12:00 à 14:00.

Ceux intéressés à y prendre part parmi nos radios sont invités à soumettre leurs disponibilités au sondage Doodle qui leur a été soumis.

Loi canadienne sur l’accessibilité : des précisions à venir

Plusieurs de nos radios, voire peut-être l’ensemble de nos membres, ont reçu récemment une correspondance par courriel du CRTC concernant la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Or, certaines choses inscrites dans la lettre ne semblent pas être très claires, selon les documents soumis.

Nous avons contacté le CRTC pour obtenir davantage d’informations sur le sujet. Nous sommes en attente de précisions. Nous tiendrons les membres au courant dès qu’on aura des détails.

C-11 et C-18 : poursuite de nos démarches

Quelques mots pour dire que nous poursuivons les démarches dans le cadre du projet de Loi C-11, qui vise à modifier l’actuel Loi sur la radiodiffusion et apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Même chose pour C-18, qui concerne plus particulièrement dans ce cas-ci les plateformes en ligne qui rendent disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada.

Nos collègues et nous-mêmes du secteur de la radio communautaire et de campus, ainsi que des journaux communautaires, continuons à multiplier les démarches pour que nos médias tirent le meilleur de ses deux nouvelles lois sur lesquels se penchent actuellement les élus canadiens.

Chez les membres

Encan virtuel 2022 à CKJM

Depuis le 9 mai et jusqu’au 13 mai 2022, la station CKJM en Nouvelle-Écosse tient son encan virtuel. On peut visionner les items mis aux enchères sur Facebook.

Carte-cadeau d’essence, œuvre d’art, fruits de mer, certificat cadeau de restauration, etc. La variété des items proposés à l’encan est étonnante.

–

CFAI FM (Edmundston, N.-B.) a deux postes à combler

Visitez notre site web sous la section « Emplois » où CFAI FM affiche ces jours-ci deux postes qui sont à combler. On parle d’un emploi en animation radio et d’un autre aux ventes et marketing.

–

Spectacle bénéfice au FM90 Route 17

Le FM90 Route 17, au Nouveau-Brunswick, invite la population à un spectacle musical gratuit, le jeudi 2 juin 2022 dès 19:00, en marge de son radiothon d’une durée de 24 heures.

En direct de la cour de la station, les gens pourront danser au rythme de la musique de Jason Guerrette, Maggie Savoie, Felsen, ainsi que Nathia Beaulieu et Maxime Gauthier.

Les gens pourront soutenir la radio communautaire par une contribution volontaire et faire un don à https://www.r17.ca/dons. Cette page événementielle sur Facebook apporte quelques détails.

–

CFRH FM propose des balados

Parmi les initiatives financées par le Fonds canadien de la radio communautaire, certaines prennent la forme de podcasts, comme c’est le cas pour CFRH FM, dans la région de la baie Georgienne, en Ontario.

Visitez la page Anchor de CFRH, ainsi que celle sur Spotify où vous pourrez consommer différents produits audio à la demande et pour emporter avec soi.