Dossiers du mois (mars 2018) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mars 2018 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Budget fédéral 2017

Nous avions placé de grands espoirs dans le budget fédéral 2017 que le ministre des finances Bill Morneau a présenté le 27 février dernier.

Heureusement, le message semble avoir été entendu. Le ministre Morneau a annoncé une série de mesures qui devraient permettre aux médias canadiens comme les nôtres de mieux respirer et d’entreprendre les changements qui s’imposent afin d’assurer leur pérennité.

Le gouvernement fédéral propose d’une part de réinjecter 400 M$ sur 5 ans, à compter de 2018-2019, dans le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023. Après, 88,4 millions de dollars par année y seront destinés.

Parmi les mesures clés, l’on retrouve clairement (page 206, chapitre 4) d’aider au financement des stations de radio et des journaux dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

D’autre part, le gouvernement propose d’accorder 50 M$ (page 208, chapitre 4) sur cinq ans à compter de 2018-2019, à une ou à plusieurs organisations non gouvernementales indépendantes qui soutiendront le journalisme local dans les communautés mal desservies. Les organisations récipiendaires seront entièrement responsables d’administrer les fonds en respectant l’indépendance de la presse.

Les détails ne sont pas encore connus mais nous collaborerons comme toujours avec Patrimoine canadien pour que ces sommes soient investies là où elles le devraient, c’est-à-dire entre autres pour la préservation de nos médias locaux.

Le Plan d’action sur les langues officielles qui viendra dans quelques semaines nous en apprendra sans doute davantage.

De nouvelles chroniques audio à commanditer

Vous avez maintenant à votre disposition des capsules (30 à 90 secondes) dans le dossierEnvois sonores -> Chroniques_a_commanditer.

Il y a deux sujets distincts, ce qui comprend 8 capsules ‘foodies’ traitant de techniques en cuisine et 8 capsules santé sur la santé physique et le bien-être pour ceux & celles qui veulent ou aiment s’entraîner.

Ces capsules peuvent être rediffusées à votre guise et même être commanditées si vous le souhaitez. À titre d’exemple, les capsules ‘foodies’ peuvent être commanditées par un supermarché ou encore un détaillant d’ustensiles et gadgets pour la cuisine. Tandis que les conseils santé et mieux-êtres pourraient être commandités par une chaîne de pharmacie ou même un gym.

Réunion avec le CRTC

Les organismes porte-paroles des communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) se réuniront par téléphone le 26 mars prochain avec les représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). C’est chaque fois l’occasion de discuter des dossiers du CRTC qui ont des répercussions sur nos collectivités.

Émission spéciale sur le 100e anniversaire du vote des femmes

Grâce à la contribution financière en partie de Patrimoine canadien et du Fonds canadien de la radio communautaire, nous réalisons actuellement une émission spéciale qui sera diffusée sur l’ensemble de nos stations en mai prochain ainsi que dans notre site Web. On y soulignera le 100e anniversaire du vote des femmes qui leur a été octroyé en 1918 à l’échelle fédérale. Nous aurons davantage de détails d’ici là.

Enquête du CRTC sur les logiciels utilisés

Merci d’avoir répondu si rapidement et si nombreux à l’enquête du CRTC concernant les logiciels utilisés dans vos opérations quotidiennes. La porte-parole du Conseil avec laquelle nous étions en contact tient à vous adresser ces remerciements pour votre précieuse collaboration.

Conformité au Code de sécurité 6

Les radiodiffuseurs doivent, en tout temps, s’assurer que l’énergie radiofréquence (RF) émise par leur antenne (et les autres antennes du même pylône ou d’un pylône à proximité) ne dépasse pas les limites d’exposition prévues par le Code de sécurité 6 (CS6) de Santé Canada dans les zones autour du site antenne auxquelles le grand public a accès.

En principe, une lettre et un formulaire devraient avoir été envoyés (par courriel ou par la poste) pour les certificats de radiodiffusion qui arriveront à échéance le 31 août 2018. Les stations ont jusqu’au 30 avril 2018 pour se conformer.

Si vous croyez n’avoir pas reçu cet envoi (avec le formulaire et la lettre), mais que votre certificat arrive à échéance cet année, contactez-nous et l’on vous fera suivre l’information.

[RAPPEL] Radio Taïga aux T.N.-O. cherche un formulaire de consentement spécifique à l’enregistrement de performances artistiques, à l’édition et à la diffusion du contenu audio/radiophonique.Ça pourrait leur servir dans des cas comme ceux-ci :

1) Enregistrement et diffusion gratuite d’un spectacle (humour, chanson, slam, poésie, conférence, etc), ce qui confère de la visibilité à l’artiste et offre du contenu local à la radio.

2) Enregistrement d’une performance artistique (humour, chanson, slam, poésie, etc), puis création et distribution d’un produit mercantile (CD et dérivés, album numérique, etc). Dans ce cas ci, les artistes seraient rétribués et, dans le même temps, ça permettrait à la radio de générer des revenus supplémentaires.

Si vous possédez un formulaire de consentement ou une source pour un tel document, prière de contacter Nicolas à [email protected].