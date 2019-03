Dossiers du mois (mars 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mars 2019 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Le projet StatsRadio en chantier

Grâce à l’aide financière du gouvernement du Canada par le biais du Ministère du Patrimoine canadien, nous avons conclu un partenariat avec la firme StatsRadio afin d’offrir à nos membres un service de ‘streaming’ audio et de mesure de l’auditoire, et ce, pour une période de 2 ans, sans frais pour eux.

Le projet permettra notamment aux radios d’utiliser un format audio standard uniforme qui facilitera grandement leur intégration aux différentes plateformes numériques, dont celles de l’ARC du Canada.

D’autre part, grâce aux statistiques en temps réel et aux sondages d’écoute réalisés par StatsRadio et ses partenaires, les stations profiteront d’un outil hors du commun pour mieux répondre aux besoins de leurs communautés en matière de programmation radio et, du même souffle, offrir à leur clientèle d’affaires une mesure fiable de la portée de leurs investissements publicitaires.

Nous tenons donc à remercier Patrimoine canadien pour sa contribution financière, ainsi que nos partenaires chez StatsRadio pour leur collaboration dans le déploiement de cette technologie chez nos membres.

Rencontre nationale annuelle à… Moncton (N.-B.)

Rappel. la rencontre nationale annuelle se déroulera cette année du côté de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Les dates? Les 13, 14 et 15 juin. Nous enverrons aux membres d’ici peu davantage de détails à ce sujet.

Rendez-vous de la Francophonie

Merci à tous nos membres pour leur participation à la campagne des Rendez-vous de la Francophonie qui s’étire sur quelques jours encore. Leur participation est importante dans la promotion de notre langue et notre culture.

En plus de leur contribution au succès de cette campagne, Vanessa a fait et continuera de faire jouer 2 chansons coup de cœur (incluant le jingle des RVF) dans son émission du « Bazar des arts » à chaque semaine pendant le mois de mars.

50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles

2019 marque le 50e anniversaire de l’adoption de la 1ère version de la Loi sur les langues officielles du Canada.

En tant qu’organisation nationale qui défend et promeut les radios communautaires des communautés francophones en situation minoritaire au Canada, nous croyons qu’il est important de souligner cet anniversaire et de rappeler le rôle essentiel que jouent nos membres dans l’épanouissement des francophones au sein de nos collectivités.

Nous avons invité nos membres à afficher eux aussi l’identité visuelle de l’événement sur leur site Web ou encore dans leurs médias sociaux, s’ils le souhaitent.

L’ARC du Canada elle-même affichera le logo sur son site Web et ses médias sociaux jusqu’au mois de juillet prochain.

Visitez www.languesofficielles.gc.ca.

Nouvelles restrictions concernant la promotion des produits de vapotage

Les radios sont invitées à porter une attention bien particulière à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), puisqu’elle renferme de nouvelles dispositions concernant tout particulièrement la promotion des produits de vapotage.

Si l’on sait depuis plusieurs années qu’on ne peut faire la promotion du tabagisme en ondes, le vapotage est une activité beaucoup plus récente et certaines zones floues persistaient.

De nouvelles mesures visent donc à empêcher les jeunes et les non-fumeurs d’utiliser des produits de vapotage qui peuvent entraîner une dépendance à la nicotine ou le tabagisme.

En tant que radiodiffuseurs, nos membres ont été invités à examiner la partie IV (particulièrement les sections 2 et 3) de la LTPV, qui porte sur la promotion des produits de vapotage.

On attire leur attention sur le paragraphe 31(1) de la LTPV, qui interdit la diffusion, notamment par la presse ou la radio-télévision, de toute promotion interdite par la même loi.

Des fascicules leur ont été expédiés en pièces jointes (à notre envoi par courriel). La version intégrale de la LTPV se trouve quand à elle au https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/T-11.5.pdf.

Pour toute question, nous invitons les radiodiffuseurs qui ont des préoccupations à joindre le 1-866-318-1116 ou écrire à [email protected].

CHEZ LES MEMBRES

CILS FM, lauréate du Prix du Patrimoine 2019, change ses couleurs

La station britanno-colombienne CILS FM est fière de sa nomination au prix Heritage BC, dans la catégorie Éducation et Sensibilisation au public.

Grâce au projet Mon histoire francophone en Colombie-Britannique, orchestré par Marie-Hélène Bourret, avec la participation de nombreux bénévoles de la communauté ainsi que des élèves de l’école Victor Brodeur, CILS FM remporte ainsi le prix du Patrimoine 2019, dans la catégorie Éducation et Sensibilisation au public.

On trouvera plus d’information au heritagebc.ca, ainsi que sur le site internet de la radio où l’on pourra écouter l’incroyable histoire des francophones en Colombie-Britannique.

D’autre part, sachez qu’il y a du nouveau à CILS FM comme en témoigne ce tweet de Mathieu-Christophe Cordeau, l’animateur-journaliste à la barre de l’émission matinale«Bonjour Victoria!» du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h sur les ondes de… Radio Victoria, comme il est convenu de l’appeler maintenant.

En effet, la radio affiche une nouvelle identité et de nouvelles couleurs.

Voici le nouveau logo que nous a fait parvenir la directrice de la station, Charlotte McCarroll.

LA DÉPÊCHE DU FONDS CANADIEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE



Le FCRC tient à remercier toutes les stations de radio communautaire et de campus qui ont déposé une demande de financement dans la cadre du programme Radiomètre. La date limite pour soumettre une proposition de projet était le 8 mars dernier.

Le FCRC amorcera donc la période d’évaluation des demandes de financement reçues.

À ce propos, on peut consulter un webinaire expliquant en détail le processus de sélection des demandes. Ce dernier est disponible sur notre chaîne YouTube (CRFC FCRC) ainsi que sur notre site Web, sous la section Ressources.

Tous les demandeurs recevront une réponse de la part du FCRC vers la mi-juin à savoir si leur projet est approuvé ou non, suite à la tenue de la rencontre finale du jury indépendant en charge de fournir les recommandations finales de financement.

Bonne chance à tous !