Dossiers du mois (mars 2020) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de mars 2020 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Réservez vos dates pour la rencontre nationale annuelle

Nous invitons nos membres et partenaires invités à ne pas oublier de réserver les dates du 28 au 31 mai pour la rencontre annuelle de l’ARC du Canada.

Cette année, nous nous rendons dans la belle région de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.

Angus Lefort et toute l’équipe de CKJM nous réservent de belles surprises…

Besoin de collaborateurs pour « Le Bazar »

Amélie a sollicité la collaboration des radios membres récemment pour l’émission « Le Bazar » afin de nous parler des choses à faire dans leur région, les spécialités culinaires locales, le tourisme, etc.

Nous avons décidé d’inclure dans la nouvelle mouture de l’émission, un tour des régions du pays où sont installées nos radios membres. Or, pour y parvenir, nous avons besoin de collaborateurs présents au sein du réseau.

Ceux-ci sont invités à faire connaître leur intérêt à nous parler de leur coin de pays par le biais de notre émission hebdomadaire.

Merci aux participant(e)s de notre dernier atelier

Merci aux personnes qui ont assisté hier à notre atelier virtuel Zoom portant sur l’utilisation des images en ligne.

Espérons que les informations transmises lors cet atelier permettront de mieux comprendre les subtilités du droit d’auteur sur les images et ainsi mieux s’en servir.

Décès de Bill Evanov

Le conseil d’administration, les membres et les employés de l’ARC du Canada offrent leurs sincères condoléances aux proches, parents et amis de M. Bill Evanov, président et CEO de Evanov Radio Group, décédé subitement le 28 février dernier à l’âge de 77 ans.

M. Evanov était un homme de radio particulièrement apprécié dans le milieu. Nous perdons à la fois un ami et un allié qui croyait beaucoup à la mission des radios comme les nôtres, qui sont ancrées dans leur milieu et proches de leur auditoire.

Merci, M. Evanov. Bon repos !

Chez les membres

Les membres sont toujours invités à nous soumettre leurs nouvelles, soit à François ou encore à Simon, par courrier électronique idéalement. Parlez-nous de votre radiothon, des emplois disponibles chez vous, etc.