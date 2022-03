Dossiers du mois (mars 2022)

Voici les dossiers du mois de mars 2022 à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Visitez aussi la section “Dossiers du mois” sous la rubrique Informations pour la version audio.

Journée internationale des droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux droits des femmes, qui s’est déroulée le 8 mars, nous tenions à adresser un message aux femmes que nous côtoyons dans le mouvement.

Qu’importe votre implication dans le mouvement. Que vous soyez dans un poste de direction, à l’animation d’une émission, sur le conseil d’administration ou à la représentation publicitaire, à titre exemples. Merci d’être impliquées comme vous l’êtes pour l’avancement et la réussite de nos radios communautaires.

Sachez que nous continuerons, ensemble, à défoncer les portes encore fermées et à faire tomber les barrières qui subsistent pour une société plus inclusive.

Rappel sur l’atelier automnal de StatsRadio

On a tenu récemment deux sessions de perfectionnement sur StatsRadio. Celles-ci auront permis aux membres de mieux connaître la méthodologie de StatsRadio, depuis la cueillette jusqu’à l’analyse et la livraison des résultats.

Ceux et celles parmi les membres qui souhaitent se rafraîchir la mémoire sur la session de l’automne passé, ou qui n’avaient pu y assister, ont accès à une vidéo destinée aux membres, ainsi qu’à leurs employés et bénévoles.

Chaîne YouTube remplie de vidéos sur la radio et plus

Si vous utilisez YouTube, n’hésitez pas à visiter notre chaîne sur laquelle vous trouverez une bonne quantité de vidéos sur la radio, les technologies de création et d’édition sonore, etc.

Dans cette liste de lecture par exemple (L’astuce radio), on a mis des vidéos sur différents sujets liés à la radio (publicité, animation, etc.). Alors que cette autre liste (Astuces techno radio) recense déjà quelques-unes sur les technologies apparentées à notre secteur.

L’adresse de la chaîne est https://www.youtube.com/Radiorfa.

SOCAN : une personne contact à votre service

On remercie les membres qui ont participé récemment à notre session de présentation et questions/réponses avec la SOCAN. Espérons que ça les aidera à compléter leur formulaire de déclaration des droits d’auteur.

Nous avons maintenant une personne vers laquelle on peut orienter les radios au besoin, en cas de questions sur le sujet. Les membres ne doivent pas hésiter à nous joindre et nous demander les coordonnées de cette personne au besoin.

Par ailleurs, on a aussi les plus récents formulaires (SOCAN et CMRRA) qui sont stockés en ligne. Les stations qui souhaitent obtenir les liens et les télécharger sont invitées là encore à nous contacter.

Les Rendez-vous de la Francophonie

On rappelle que les Rendez-vous de la Francophonie 2022 sont lancés et qu’ils se déroulent jusqu’à la fin du mois de mars.

Hormis la promotion que les membres font à travers les publicités diffusées, on invite le personnel à en parler en ondes et dans les médias sociaux, ou encore leur site web.

Il en va du succès de l’événement mais aussi de la campagne publicitaire bien sûr. Si les animateurs cherchent des choses à dire sur le sujet : https://rvf.ca/.

Chez les membres

Plus de 8 000 $ récoltés à Nord-Ouest FM

Au terme d’un radiothon en direct qui aura duré près d’une trentaine d’heures, la radio Nord-Ouest FM (Falher, Alberta) a réussi à amasser plus de 8 000 $ qui serviront à payer les frais d’opération de la radio. L’événement s’est déroulé à la fin du mois de février.

Emploi étudiant d’été à Nord-Ouest FM

Consultez cette publication Facebook pour trouver les détails sur un emploi d’été pour étudiant offert de mai à août 2022 à la station radiophonique Nord-Ouest FM.

CKGN FM recherche un.e animateur.rice

CKGN FM (Kapuskasing, ON) recherche un.e animateur.rice radio dont l’entrée en fonction se ferait le 4 avril 2022. On peut consulter les détails ici et poser sa candidature avant le 18 mars prochain.