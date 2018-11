Dossiers du mois (novembre 2018) à l’ARC du Canada

Temps de lecture (moyen) : 5 minutes

Voici les dossiers du mois de novembres 2018 qui nous intéressent tout particulièrement ce mois-ci à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Bilan de la rencontre annuelle 2018

Nos sincères remerciements sont adressés à nos membres pour leur participation à l’événement « Les Jours de la Radio 2018 » à Québec. Ce fut un plaisir de les y retrouver si nombreux pour cette série de rencontres, de conférences et de spectacles.

Souhaitons que les participants en soient repartis la tête remplie d’informations pertinentes pour la poursuite de leur activités. Nous sommes d’ailleurs convaincus qu’ils ont pu tisser d’excellentes relations professionnelles et que cela leur sera utile pour leurs projets à venir. Merci d’ailleurs au Fonds canadien de la radio communautaire qui nous a aidé financièrement à la réussite de cet événement.

Nous adressons par la même occasion nos sincères félicitations aux gagnants de nos prix d’excellence, soit Yan Dallaire (Envol 91 / CKXL) pour ses messages publicitaire et d’autopromotion, Andréanne Simard (Radio Taïga / CIVR) qui nous a bien fait rire avec son “blooper”, puis Michel Jacob (CKRO) qui fut choisi communicateur de l’année.

M. Michel Colin, qui a prononcé 2 conférences lors des Jours de la radio 2018 a rédigé un excellent texte que l’on vous invite à consulter sur le sujet. Un sondage sera transmis sous peu aux membres afin de sonder leur opinion sur l’événement et mieux connaître ce qu’ils ont apprécié ou pas.

Merci en terminant à nos précieux partenaires chez le Fonds Canadien de la radio communautaire, UNIS.TV, RFI, Radio-Unie Target, Reezom, StatsRadio, postedecoute.ca et Unibroue.

[ RAPPEL IMPORTANT ] Rapport annuel au CRTC

On rappelle que comme à chaque année, il est impératif que les stations soumettent leur rapport annuel au CRTC avant la date limite fixée au 30 novembre.

Le directeur général a acheminé de l’information sur le sujet à toutes les radios, mais ceux qui ont des questions peuvent nous joindre.

Rappelons qu’il n’est pas nécessaire que les états financiers aient été vérifiés pour soumettre le rapport et que celui doit parvenir au CRTC avant la date limite. Les stations peuvent prendre leurs chiffres de fin d’année (c’est-à-dire au 31 août).

On trouve aussi passablement d’informations sur le Système de collecte de données du CRTC en ligne sur le site Web de l’organisme.

Besoin de la grille de programmation

Les directeurs de la programmation de nos stations membres sont priés d’acheminer leur grille de programmation complète sur une semaine pour la saison d’automne 2018 à Vanessa Lisabelle, agente de production et soutien aux radios.

Elle tient ainsi à connaître quelles émissions offertes par l’ARC du Canada sont téléchargées et diffusées par nos radios.

Qu’il s’agisse d’un fichier Word, PDF, Excel, etc., en autant qu’il y ait toutes les émissions diffusées par la station. Les radios sont priées de la lui faire parvenir d’ici vendredi, 16 novembre 2018.

Réunion du CRTC avec les organismes des CLOSM

On assistera vendredi à l’une des 2 rencontres annuelles du CRTC avec les organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

Nous aurons droit en outre à une présentation du Groupe Média TFO sur la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), une révolution que plusieurs associent à la cryptomonnaie Bitcoin mais qui est apparemment en train de paver la voie aussi à de grands changements dans l’univers des médias et du divertissement.

Révision de la Loi sur la radiodiffusion et les télécommunications

Au cours des dernières semaines, nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues de l’ARCQ et de la NCRA sur la révision de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications par le gouvernement fédéral.

Avec l’aide de nos conseillers juridiques, ainsi qu’un groupe de réflexion qui s’est réuni à quelques reprises, nous travaillons entre autres à une meilleure reconnaissance du secteur et l’inclusion dans la Loi de diverses mesures visant à assurer la pérennité du secteur.

En principe, les interventions devaient être présentées dans les prochaines semaines. Mais suite aux demandes de certains groupes, la date a finalement été repoussée au 11 janvier prochain.

C’est plutôt une bonne chose, car même si notre argumentaire progressait vraiment bien et que nous l’estimons déjà très solide, ça nous laissera le temps de mieux le peaufiner.

Prenez connaissance de l’examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications en visitant ce site Web du gouvernement.

D’excellentes statistiques de fréquentation pour le site Web

Merci à vous et tous les autres internautes qui avez fait d’octobre 2018 notre 2e mois le plus fréquenté depuis février 2015.

Si en juin dernier nous avions attiré plus de 14 000 internautes qui ont visionné nos publications à plus de 19 000 reprises, octobre n’a pas été bien loin de ce score.

En octobre, 13 179 visiteurs nous ont rendu visite et ceux-ci ont consulté nos textes à près de 19 000 occasions.

Voilà autant de gens qui s’informent parfois du monde de la radio et de l’animation, dans certains cas sur la francophonie canadienne, mais, très souvent aussi, spécifiquement de nos membres et de notre mouvement.

Une chose est certaine, ces visiteurs connaissent ou se familiarisent avec l’ARC du Canada et nous permettent, à nous et nos membres, d’être bien visibles et de nous faire connaître.

Les statistiques ci-jointes sont tirées directement du module Jetpack WordPress installées sur notre site Web et sont même assez conservatrices comparées à celles de Google Analytics qui nous attribuait 13 895 visiteurs en octobre et 14 776 visiteurs en juin dernier, l’écart étant souvent attribuables aux robots de recherche ou des visites comptées en doublon.

Ces chiffres prouvent en tout cas de façon indéniable la réputation dont profite notre mouvement. Merci et bravo à vous tous qui travaillez fort à travers le réseau afin qu’on jouisse d’une aussi bonne réputation.

CHEZ LES MEMBRES

CILS FM fête ses 11 ans

Voilà 11 ans que CILS bat son cœur au sein de la francophonie du Grand Victoria, en Colombie-Britannique.

Ces dernières années, la radio a su mener de beaux projets, en offrant des programmes de qualité, en investissant de nouveaux locaux, puis en renouvelant ses équipements.

Au cœur de tous ces projets, les bénévoles et employés de CILS ont donné beaucoup de leur temps pour faire vivre ce beau média francophone dans la joie et les couleurs de la francophonie.

CILS a récemment décidé de retravailler son image afin de proposer éventuellement un nouveau nom ainsi qu’un nouveau logo. Ça fait partie des objectifs à court terme de la station.

Le conseil d’administration souhaite aussi changer la date du radiothon annuel, et de l’organiser en février 2019, soit dans la même année fiscale que s’il avait été réalisé en novembre.

Comme le 13 février coïncidera avec la Journée mondiale de la radio, et que le 14 février est la célébration de l’amour, la station croit qu’il est donc opportun de fixer la date du radiothon très proche de ces deux événements. À suivre…

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) invite les stations de radio communautaire et de campus à devenir membre ou à renouveler leur adhésion pour l’année 2018-2019.

Il suffit simplement de remplir le formulaire (joint à l’envoi courriel aux membres) et l’envoyer par la poste au FCRC accompagné des frais d’inscription. Les frais sont de 20 $ par année, du 1er septembre au 31 août.

En tant que membre, les stations reçoivent de l’information et des avantages exclusifs du bailleur de fonds dédié exclusivement à soutenir le secteur de la radio communautaire et de campus du pays.

Comme l’année dernière, le FCRC va réserver la semaine précédant la date limite du dépôt des demandes de financement pour réviser exclusivement l’ébauche des demandes de ses membres.

Mais aussi, les membres auront le droit de présenter des candidatures au conseil d’administration, voter lors des élections et participer à l’assemblée générale annuelle, en plus de recevoir des bulletins d’information et d’autres communications importantes.

Ceux et celles qui ont des questions ou des commentaires peuvent contacter le FCRC au 1-613-321-3513 ou par courriel en visitant le site Web de l’organisme.

Afin de mieux appuyer et servir le secteur, le Fonds a besoin de l’appui du secteur!