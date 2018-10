Dossiers du mois (octobre 2018) à l’ARC du Canada

Temps de lecture (moyen) : 7 minutes

Voici les dossiers du mois d’octobre 2018 auxquels s’intéressent tout particulièrement la direction générale de l’ARC du Canada ainsi que ses membres.

Annonce de la ministre Mélanie Joly

Nos collègues de l’Association de la presse francophone (APF), de la Quebec Community Newspapers Association (QCNA), du English-Language Arts Network (ELAN) ainsi que nous-mêmes étions sur la colline du Parlement à Ottawa la semaine dernière, le 4 octobre, afin d’assister à une annonce de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada, l’honorable Mélanie Joly.

Cette dernière a profité de l’événement pour confirmer les montants destinés aux médias minoritaires qui avaient été annoncés le printemps dernier lors du dévoilement du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, ainsi que les manières dont les fonds seront investis, particulièrement en ce qui concerne les stages pour les jeunes.

Vous pouvez prendre connaissance du communiqué de presse émis pour l’occasion par le bureau de la ministre (http://bit.ly/2IJ0WoF) ainsi que le nôtre (http://bit.ly/2IDobQS).

Rassemblement annuel 2018

Notre traditionnel rassemblement annuel se déroulera cette année en compagnie de nos collègues de l’ARCQ, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.

Notre directeur général a envoyé le courriel pour les inscriptions il y a quelques semaines déjà. Prière de le contacter si vous croyez ne l’avoir pas reçu ou ne le retrouvez plus.

Hâtez-vous de réserver votre vol si ce n’est déjà fait puisque, comme c’est souvent le cas avec les billets d’avion, les tarifs risquent d’augmenter au fil du temps plus vous vous rapprocherez de la date du congrès.

Le gala et la remise de prix auront lieu lors de cette grande rencontre de l’automne. Les inscriptions sont maintenant terminées et nous remercions les stations qui ont soumis leurs candidatures. Notre jury évaluera les candidatures au cours des prochaines semaines.

Rencontre CRTC – CLOSM

C’est le mois prochain, le 16 novembre précisément, que les organismes porte-paroles des communautés de langues officielles en situation minoritaire rencontreront le CRTC pour le traditionnel compte rendu annuel des dossiers qui sont susceptibles de les concerner.

On y parle certes des obligations du CRTC à l’égard des minorités linguistiques, mais c’est aussi pour nous l’occasion de rencontrer le personnel du Conseil en d’autres circonstances et d’échanger sur des sujets qui nous préoccupent. Ex. : l’accès à la large bande, les renouvellements de licences à venir, etc.

Tous les détails de ce groupe de travail sont ici : https://crtc.gc.ca/fra/5000/ lo_ol/lo-ol.htm. Vous pouvez vous référez tout particulièrement à la section « Groupe de discussion du CRTC » pour y trouver des détails sur nos échanges.

[RAPPEL] Des changement dans l’offre des émissions

Plusieurs changements ont eu lieu à la rentrée automnale 2018. Si vous désirez retravailler votre programmation, profitez-en pour jeter un coup d’œil aux nombreuses nouveautés qui ont fait leur apparition dans le serveur de l’ARC.

AJOUTS

Orinoco

Fréquence: 1 x / mois (1er vendredi)

Durée: 60 min. (1 bloc)

Sujet: Découverte d’un style musical différent chaque mois

Animation: Gilles Bègue

DJ Kills

Fréquence: 1 x / semaine (mardi)

Durée: 60 min. (1 bloc)

Sujet: Plus gros hit (top 40 Europe franco/anglo)

Animation: Sebastien Kills

En route vers l’Ouest

Fréquence: 1 x / semaine (mercredi)

Durée: 3 h (11 x 12 min.)

Sujet: Musique country

Animation: Véronique Labbée

On Jase

Fréquence: 1 x / semaine (jeudi)

Durée: 60 min. (4 x 13 min.)

Sujet: Talk varié (art de vivre, enjeux quotidiens, enfants, relations, etc.)

Animation: Julie Blais-Comeau

Capsules Techno

Quantité: 8 capsules

Durée: 60 à 90 s.

Sujet: Techno

Animation: Tommy Auger

Capsules Accents Franco

Quantité: 9 capsules

Durée: 1 min. 30 à 4 min.

Sujet: Profil de francophones des Amériques

Animation: Varié

_____________________

RETRAITS

Mémoires de Geek

Si vous désirez continuer de diffuser l’émission, elle est disponible sur SoundCloud via https://soundcloud.com/ memoiresdegeek

Le Reel des Acadiens

L’émission se retire pour la saison 2018-2019 suite à une décision de l’animateur.

____________________

À VENIR

Danny dans l’Ouest (octobre 2018)

Quantité: 7-8 capsules

Durée: 8 min.

Sujet: Talk, témoignage d’un jeune adulte qui a pris la route de l’Ouest Canadien pour s’y installer.

____________________

CHANGEMENTS

Bazar des arts

La formule de l’émission reste la même, par contre le format de 48 min. en 4 parties est désormais en 3 parties. Ces dernières sont divisés par entrevue, ainsi les parties C & D ont été fusionné pour présenter la longue entrevue avec un artiste en un seul segment. Les parties A et B sont de 12 min chacune et la partie C-D (les 2 fusionnées) de 24 min.

________________

À noter que toutes les nouvelles propositions d’émission seront ajoutées au serveur de l’ARC du Canada la prochaine saison seulement, soit dès janvier 2019.

Pour faire partie de la saison d’hiver 2019, vous pouvez envoyer vos propositions jusqu’au 1er décembre 2018.

Pour toute interrogation au sujet des émissions du serveur, nos radios peuvent contacter Vanessa Lisabelle.

Rencontre avec le groupe France Médias Monde

Notre collègue Simon Forgues a rencontré récemment M. Pompeyo Pino, directeur (Radio – Amériques) à la Direction de la Distribution et du Développement de France Médias Monde, qui était de passage à Ottawa.

Nous signerons un nouvel accord-cadre afin que nos radios continuent d’avoir accès à différents contenus sonores proposés par les stations de France Médias Monde, dont Radio France International (RFI), et peut-être même davantage si elles le souhaitent.

On peut penser en outre à des thèmes musicaux et des effets sonores, d’éventuels bulletins d’information internationaux, des émissions sur différents sujets, des cours de francisation pour vos auditeurs anglophones, etc. On vous tiendra au courant lorsque tout sera conclu et accessible.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours de l’été et qui pourraient être susceptibles de vous intéresser.

‣ Voici 6 avantages à faire de la radio en région plutôt qu’à Montréal

‣ Que se passe-t-il sur le Web quand survient une panne de Facebook?

‣ Le camp d’été radiophonique, outil de perfectionnement du français

‣ Comment écouter de la musique 100% gratuite et légale sur votre smartphone

‣ Obtenir de la “publicité” radiophonique gratuitement, oui, c’est possible

‣ La transparence : 1ère arme pour combattre la fraude publicitaire en ligne

D’autres textes en ligne dans notre site Web au radiorfa.com.

CHEZ LES MEMBRES

Franc succès lors des radiothons de CKGN FM et CINN FM

CKGN FM de Kapuskasing, en Ontario, a tenu récemment son 23e radiothon annuel, alors que CINN FM à Hearst, un peu plus à l’ouest sur la route 11, tenait le sien la même fin de semaine.

Et vous savez quoi? Les événements se sont avérés de véritables succès dans les deux cas. Un article leur a été consacré ici.

Bravo aux 2 équipes et de sincères remerciements aux généreux donateurs.

Encore des emplois pour Jeunesse Canada au travail à combler

Il reste encore des postes à pourvoir dans le cadre de l’initiative de Jeunesse Canada au travail. Si certains sont déjà comblés, d’autres en revanche ne le sont pas encore. C’est le cas entre autres de CILS FM qui nous a signifié ce poste: https://radiorfa.com/index. php/emploi-contractuel-charge- de-projets-cils-fm/

Voyez la section des offres de Jeunesse Canada au travail sur notre site, et, même si certaines dates sont dépassées, n’hésitez pas à prendre quand même une chance et à joindre les responsables.

Sait-on jamais, il y a peut-être encore des opportunités à saisir pour de jeunes finissants.

Nouvelle identité pour la station CKUM FM

Après avoir procédé à l’embauche récemment d’Anthony Azard à titre de directeur général de l’organisme, voilà que la radio CKUM change d’identité et devient : le 93,5 Codiac FM.

Il aura fallu 3 ans de consultations, de planifications et de rencontres pour en arriver à cette nouvelle identité qui, de l’aveu de la direction, marquera l’histoire de CKUM et du réseau des radios communautaires. Le nom de la nouvelle station s’inspire de l’unité de Moncton, Dieppe et Riverview sous une seule entité qui démontre la vitalité régionale. C’est aussi le surnom qu’on donne à la rivière Petitcodiac qui longe les trois villes. La lettre C incarne d’ailleurs le mascaret de la rivière Petitcodiac. Sa grandeur représente le pouvoir de la station dans la livraison de l’information et du divertissement, comme la mission de la radio l’indique depuis ses débuts.

Camp radiophonique estival couronné de succès à Victoria

La direction générale de CILS FM nous a accordé une entrevue récemment afin de nous parler du camp de jour radiophonique organisé au cours l’été. Une première expérience du genre pour la radio. L’expérience fut couronné d’un tel succès qu’on pense même développer un camp printanier en mars et répéter l’expérience du camp estival l’an prochain. L’article sur le sujet est paru récemment dans notre site Web.

L’ARC du Canada s’enrichit d’une nouvelle radio en ondes

Elle n’était jusque-là qu’en période de rodage, après avoir diffusé uniquement sur Internet pendant quelques semaines, mais voilà que Radio Cité 97,9 FM est officiellement en ondes depuis samedi dernier, le 6 octobre. Les personnes présentes lors du lancement officielle de la station ont pu assister à un spectacle gratuit de nombreux artistes comme Raphaël Freynet, Marhÿke Lemire et plusieurs autres. Le site Web de la radio est au http://www.radiocitefm.ca. Le président de l’ARC du Canada Claude Chabot a fait parvenir une lettre de félicitations à l’équipe ainsi qu’à la communauté, au nom de l’organisation et de ses membres. Nous souhaitons longue vie à Radio Cité et bon succès à la directrice générale Carole St-Cyr ainsi qu’à son équipe de salariés et de bénévoles.