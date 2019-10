Dossiers du mois (octobre 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois qui nous intéressent tout particulièrement ces jours-ci à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Colloque – Les médias francophones sous toutes leurs coutures

L’ARC du Canada et l’Association de la presse francophone prenaient part il y a quelques jours à un colloque du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF), avec l’appui du Secrétariat national de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC).

Nous avons fait la présentation de notre mouvement, nos membres et l’état de la situation chez les médias des CLOSM lors d’un dîner-causerie qui fut particulièrement réussi.

L’événement qui se déroulait à l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, portait sur les rôles, les défis et les occasions à saisir par les médias francophones dans un environnement en changement.

Notre organisation était bien représentée alors qu’on comptait sur place quelques-unes de nos radios et des membres de notre conseil d’administration.

De nombreuses photos furent partagées dans nos comptes Facebook et Twitter pour ceux et celles parmi vous qui souhaiteraient revivre cet événement en image.

Nouvelle adresse

Rappelons encore une fois notre nouvelle adresse, puisque nous sommes déménagés depuis août dernier et continuons à recevoir du courrier adressé à notre ancienne adresse.

Nous sommes toujours situés au 1, rue Nicholas, à Ottawa. Sauf qu’on est maintenant au bureau 1208.

Prière de corriger vos envois postaux afin qu’ils soient expédiés à ce nouveau local. Merci. L’adresse devrait donc être inscrite de la manière suivante afin de respecter les directives d’adressage de Postes Canada :

Alliance des radios communautaires du Canada

1208-1 rue Nicholas

Ottawa ON K1N 7B7

Si vous devez adresser l’envoi à une personne en particulier, prière de l’inscrire sur la seconde ligne, après le nom de l’organisme. Merci de votre collaboration.

Programmation automnale 2019

Quelques-uns de nos membres ont demandé à recevoir la grille des émissions qui leur sont offertes cet automne .

Les membres désirant obtenir le résumé/descriptif d’une émission ou savoir quand les nouveaux épisodes sont disponibles pour le téléchargement n’ont qu’à consulter le fichier intitulé ProgrammationAutomne2019 dans le dossier “Émissions” du serveur des stations.

Afin d’éviter les imprévus, ils sont priés d’allouer au minimum 24 heures à la mise en ondes d’une émission par rapport à sa disponibilité* sur le serveur.

Par exemple, s’ils désirent diffuser une émission dont les nouveaux épisodes sont disponibles les lundis, ils doivent prévoir d’en faire la diffusion à partir du mercredi seulement, afin de s’assurer qu’elle soit bel et bien disponible.

*Normalement, chaque émission est disponible au plus tard à 16 h (HE) le jour prévu de son dépôt sur le serveur.

Mise à jour : Ceux/celles qui ont téléchargé le fichier de la programmation avant le 5 octobre 2019 peuvent se référer au nouveau fichier indiqué ci-haut. Certains petits changements ont été apportés pour améliorer l’efficacité du roulement du serveur.

Pour toute question au sujet de la programmation, les membres sont invités à contacter [email protected]

Les Jours de la radio – Congrès annuel de l’ARCQ

Nos collègues de l’Association des radios communautaires du Québec tiendront leur rassemblement annuel 2019 du 7 au 9 novembre prochain au Château Laurier, à Québec.

Si vous souhaitez connaître l’horaire de leur rencontre, la liste des conférenciers et peut-être même y assister, vous pouvez consulter le https://arcq.qc.ca/jdlr2019/.

Le rapport annuel au CRTC

Il reste encore quelques semaines aux radios pour produire leur rapport annuel et le faire parvenir au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). La date limite est le 30 novembre. Pas besoin que les états financiers aient été vérifiés pour soumettre le rapport.

Tout retard pourrait être inscrit au dossier des fautifs et influencer éventuellement la décision de renouveler ou pas la licence de la station, le temps venu.

Les membres sont invités à s’assurer de ne pas être en retard.

Le consortium adresse une question aux chefs des partis

Vous n’êtes pas sans savoir que le débat de chefs 2019 (en français) aura lieu le 10 octobre. Le Consortium des médias de langues officielles en situation minoritaire a soumis la question suivante aux chefs de partis :

MISE EN CONTEXTE

La Partie VII de la Loi sur les langues officielles stipule que le gouvernement doit :

– favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des minorités francophones et anglophones du Canada; et

– promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Selon le dernier recensement, plus de 2 millions de Canadiens et Canadiennes, soit quelque 5 % de la population totale de notre pays, sont issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et souhaitent avoir accès à des nouvelles locales de qualité dans leur première langue officielle.

En juin 2018, dans son rapport d’enquête, le Commissaire aux langues officielles a dénoncé l’impact des décisions de certains ministères ciblés qui ont contribué à accentuer la crise qui afflige les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire depuis les 10 dernières années.

La plupart des mesures pour appuyer le secteur de médias dans son ensemble, mises en place par le dernier gouvernement, ne tiennent pas compte des réalités et des besoins uniques des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire et de leur rôle essentiel à l’épanouissement des communautés anglophones et francophones en situation minoritaire du Canada.

QUESTION

Reconnaissez-vous le rôle des médias communautaires dans l’épanouissement et le développement de communautés anglophones et francophones en situation minoritaire des quatre coins du pays ? Si oui, quelles mesures concrètes votre parti compte-t-il mettre en place pour les appuyer s’il forme le nouveau gouvernement ?

Ateliers de formation et/ou perfectionnement

Merci aux gens parmi notre membership qui ont pris par à nos deux ateliers sur l’animation radio organisés dernièrement par vidéoconférence.

Une invitation Doodle a été envoyée aux directions et coordinations des radios afin d’indiquer leurs disponibilités pour l’atelier à la fin du mois d’octobre qui portera sur la vente publicitaire et les arguments afin de mieux vendre son produit.

À lire sur notre site Web :

De nombreux textes susceptibles de vous intéresser sont parus sur notre site Web au cours des semaines précédentes. Voici une sélection :

‣ Votre logo, votre meilleure chance de faire une 1ère bonne impression

‣ Mettre la hache dans Facebook, Google et Amazon

‣ 12 idées géniales d’activités que votre radio pourrait tenir à l’Halloween

‣ 7 ressources incontournables pour des photos gratuites de qualité

‣ Comment prémunir votre radio contre une attaque de rançongiciel

D’autres textes se trouvent aussi en ligne sur notre site Web.

CHEZ LES MEMBRES

Les matchs des Sea Dogs de Saint-Jean à la radio

CHQC FM (Saint-Jean, N.-B.) enrichira sa programmation sportive en assurant la couverture des rencontres à domicile des Sea Dogs de la LHJMQ lors de la saison régulière 2019-2020 et des séries éliminatoires s’il y a lieu, en plus de créer un bulletin sportif quotidien qui sera diffusé quatre fois par jour.

Les bulletins porteront non seulement sur les matchs de l’équipe de hockey junior mais aussi sur les sports locaux, professionnels, semi-professionnels, amateurs et scolaires, comme les Jaguars de l’École Samuel-de-Champlain.

La radio souhaite ainsi accroître la visibilité des équipes sportives locales, en plus de développer une collaboration durable avec les organismes et les commerces de la grande région de Saint-Jean.

Les matchs seront diffusés en direct à la fréquence FM 105.7 à Saint-Jean ainsi qu’au FM 90 à Fredericton. La retransmission se fera aussi sur le web au http://www.chqc.ca.

L’animation sera assurée par Steve Legault, Roger Surette, Laurent Delachance et Derek Dubé. Un total de 32 matchs à domicile seront diffusés en direct du TD Harbour Station.

CKMA ouvre aussi ses ondes aux Premières Nations

CKMA FM (Miramichi, N.-B.) réalisera pas moins de 20 heures d’émissions portant sur l’histoire, la culture et les réalités de chacune des communautés.

Le projet a pour objectif de former des bénévoles qui continueront ensuite à participer aux activités régulières de la station, d’établir des partenariats durables avec les organismes autochtones de la région, en plus de favoriser l’inclusion des premières nations dans la communauté francophone de Miramichi.

Il s’agit d’une première pour la radio CKMA, dont les studios sont situés dans le centre communautaire Beausoleil de Miramichi.

Les animateurs de la radio communautaire francophone se déplaceront afin de recueillir les témoignages d’acteurs clés des trois communautés linguistiques de cette région, soit les autochtones, les anglophones et les francophones. Une opportunité de reconnaître les liens historiques entre les communautés acadiennes et autochtones dont les débuts remontent aussi loin qu’aux années 1600.

Idéalement, le projet permettra de déboucher sur la consolidation de partenariats et la création de nouvelles occasions de collaboration entre la station et les communautés autochtones.

L’initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, le seul organisme dont le mandat est de soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays.

LA DÉPÊCHE DU FONDS CANADIEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), l’organisme national indépendant qui fournit un appui aux stations de radio communautaire et de campus détenant une licence du CRTC est à la recherche d’une nouvelle direction générale.

On peut prendre connaissance de l’offre d’emploi à l’adresse suivante : https://crfc-fcrc.ca/direction-generale/

La date limite pour postuler est le 16 octobre prochain.