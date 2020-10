Dossiers du mois (octobre 2020)

Voici les dossiers du mois d’octobre à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Les conférences virtuelles de l’automne

Nous remercions ceux et celles chez nos membres qui ont assisté, le 5 octobre dernier, à la conférence virtuelle de M. Michel Colin sur la commercialisation radio en temps de crise.

De nombreux exemples ont été offerts afin de trouver de nouvelles idées et générer de nouveaux revenus. On sait que la période est plus difficile ces temps-ci en raison de la pandémie et des mesures sanitaires mises en place.

Demain, le 14 octobre, une autre conférence virtuelle sera offerte. Elle portera sur la programmation musicale et la préparation d’un palmarès radio.

Nous recevrons comme invité M. Simon Fournier, directeur musical adjoint chez Cogeco Média.

Rapport annuel au CRTC

Un petit rappel. N’oubliez pas de soumettre votre rapport annuel au CRTC.

Vous avez jusqu’au 30 novembre et vous n’avez pas besoin de vos états financiers vérifiés pour remplir le rapport. Vous pouvez prendre vos chiffres de fin d’année (au 31 août).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le point de service unique du CRTC au 1-866-781-1911.

Subvention pour les loyers commerciaux

Le gouvernement fédéral a annoncé la création d’une nouvelle subvention pour les loyers commerciaux.

La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer compensera jusqu’à 65 % des dépenses éligibles des entreprises en difficulté qui demeurent ouvertes et jusqu’à 90 % pour les entreprises qui doivent être fermées temporairement à la suite de décision des autorités locales de la santé publique.

Cette subvention ira directement aux entreprises touchées sans devoir passer par les propriétaires.

Plus de détails seront annoncés ultérieurement.

À lire sur notre site Web :

Voici une courte sélection de quelques-uns des textes parus sur notre site Web au cours de l’été et susceptibles de vous intéresser :

• Cybersécurité : recrudescence des attaques par rançongiciel

• 11 solutions logicielles ou infonuagiques pour travailler chez soi quand on œuvre en radio (mise à jour : 30/09/2020)

• Générez votre nouvelle palette de couleurs avec l’un de ces 7 outils

• 7 énoncés pour comprendre (un peu mieux) les fausses nouvelles

• Que requiert et combien coûte une diffusion vidéo en direct réussie ?

• Publicité : le Canada encaisse le coup le plus dur au 2e trimestre de 2020

• 3 solutions pour des entrevues à distance avec une qualité sonore remarquable

D’autres textes sont parus au www.radiorfa.com.

Le Fonds canadien de la radio communautaire est à la recherche d’un(e) agent(e) de programmes. La date limite pour postuler est le 16 octobre prochain. Consultez les détails ici : https://radiorfa.com/index. php/offre-demploi-agente-de- programmes-au-fonds-canadien- de-la-radio-communautaire/