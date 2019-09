Dossiers du mois (septembre 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de septembre 2019 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Bonne rentrée automnale

Après avoir fait relâche pendant l’été, les dossiers du mois vous reviennent à temps pour la rentrée automnale. Pourtant, ce n’est pas parce que nous étions en plein été que nous avons chômé. Au contraire.

On a notamment réglé un gros dossier par rapport aux droits d’auteur, travaillé à la préparation de nouveaux ateliers de perfectionnement et formation, et avons aussi déménagé dans de nouveaux locaux. C’est vous dire comme on a été occupé.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne rentrée automnale et espérons qu’elle sera à la hauteur de vos attentes. Merci de nous lire encore aussi fidèlement.

Nouvelle adresse

Notez notre nouvelle adresse puisque nous sommes déménagés depuis le mois d’août dernier.

Nous avons en effet aménagés dans de nouveaux locaux en compagnie de nos partenaires de l’Association de la presse francophone (APF).

Nous sommes toujours situés au 1, rue Nicholas, à Ottawa. Sauf qu’on est maintenant au bureau 1208. Prière de corriger vos envois postaux afin qu’ils soient expédiés à ce nouveau local. Merci.

Alliance des radios communautaires du Canada

1208 – 1, rue Nicholas

Ottawa, ON

K1N 7B7

Départ de Vanessa Lisabelle

Nous vous annonçons le départ de Vanessa Lisabelle, notre agente de production et soutien aux radios des trois dernières années qui s’en va relever de nouveaux défis professionnels. Nous la remercions pour le temps qu’elle aura consacré à l’organisation et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux engagements professionnels. Nous avons déjà procédé à l’embauche d’un successeur dont nous vous ferons connaître le nom incessamment.

Programmation automnale 2019

En attendant l’arrivée d’un nouvel agent de production et de soutien aux radios, Vanessa continuera d’accommoder nos membres en contenu audio à temps partiel. Certains contenus pourraient être momentanément en pause pour cette raison, mais ce n’est qu’une mesure en principe temporaire. En effet, l’entrée en fonction de la nouvelle personne affectée à ces responsabilités est prévue durant la dernière semaine de septembre.

Merci de votre compréhension et de votre patience.

Nouvelle tarification CSI (CMRRA-SODRAC)

Vous devriez avoir reçu, ou sinon vous le recevrez très bientôt, un document qui explique en détails la nouvelle entente de tarification de la CSI (CMRRA-SODRAC) concernant le droits d’auteurs. Merci d’en prendre connaissance.

Ateliers de formation et/ou perfectionnement

Au moins un atelier virtuel de formation et/ou de perfectionnement sera proposé à chaque mois cet automne et cet hiver. Le tout premier atelier portera sur l’animation radio, les 26 et 27 septembre prochain. C’est la reprise d’un atelier déjà offert à quelques reprises mais, comme de nouveaux animateurs bénévoles et salariés arrivent continuellement au sein de nos radios et que l’animation reste bien sûr l’une des bases de nos activités en ondes, on croit que c’est important de bien outiller le personnel en ondes. On offrira d’ailleurs 2 ateliers consécutifs, compte tenu des réponses reçues. D’autre part, nous traiterons d’ici décembre de la recherche sur Internet, un atelier utile pour les animateurs, journalistes et recherchistes. Parce que chercher sur internet, c’est bien. Mais trouver précisément ce qu’on cherche, c’est encore mieux. On parlera aussi des avantages de la publicité radio par rapport aux autres médias, avec de bons arguments de vente pour outiller vos représentants commerciaux. Quoiqu’en disent plusieurs personnes, vous verrez que la pub radio a de sérieux avantages sur ses rivaux dans bien des circonstances. Puis, un atelier sera consacré à la vidéo comme source de monétisation de votre site web, avec des exemples concrets, des trucs, des astuces et des idées.

À lire sur notre site Web :

CHEZ LES MEMBRES

Campagne de socio-financement à Radio Cité (Edmonton)

Radio Cité (CFED FM, Edmonton), qui peut se targuer d’avoir offert pas moins de 70 heures de programmation locale à chaque semaine depuis son ouverture l’an dernier, lance une campagne de socio-financement afin de l’aider à déménager son antenne, ce qui permettra espèrent-ils d’améliorer la qualité et la portée de la station. On peut contribuer en suivant ce lien : https://www.gofundme.com/f/ radiocite

CKUM alias Codiac FM vend une imprimante commerciale





Imprimante commerciale de marque XEROX à vendre. Prix initial: 1 000 $. Communiquez avec Anthony Azard, directeur général de Codiac FM au (506) 858-3750.

Notez qu’il n’y a pas de dépêche du Fonds canadien de la radio communautaire ce mois-ci. Merci.