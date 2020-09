Dossiers du mois (septembre 2020)

Voici les dossiers qui attirent particulièrement notre attention ces jours-ci à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Prompt rétablissement à notre amie et collègue Amélie Barbeau

Amélie a subi un accident d’automobile hier, lundi. Nous tenons immédiatement à vous rassurer. Hospitalisée, elle est entre de bonnes mains et sa vie n’est pas en danger.

Elle devra néanmoins se rétablir de fractures et d’autres blessures subies dans l’accident.

Il va sans dire que nous lui adressons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement et lui envoyons nos meilleures pensées.

On comprendra qu’elle sera donc absente du travail un certain temps. Nous mettrons tout en oeuvre afin d’offrir aux membres la même qualité de service habituelle.

Il pourrait toutefois y avoir certains petits retards ou accrocs dans la mise en ligne des émissions, mais nous veillerons à ce qu’il y en ait le moins possible.

Enfin, bien que nous essaierons de régler la situation le plus tôt possible, notez que les émissions « Le Bazar » et « Le Décompte Franco » ne seront sans doute pas offertes d’ici quelques semaines.

Nous remercions les membres de leur compréhension.

Bonne rentrée automnale

Nous offrons aux membres nos meilleurs souhaits de réussite pour cette rentrée automnale 2020 qui s’effectue, disons-le, dans un contexte particulier.

Nos radios ont toujours su faire preuve de résilience et d’ingéniosité pour affronter les défis qui se présentaient sur leur route. Nous sommes convaincus encore une fois que les employés et bénévoles de nos radios relèveront ce défi d’offrir une saison radiophonique, et ce, malgré tous les défis techniques et logistiques que la pandémie peut représenter.

Le bureau national continuera de les épauler à tous les égards. Bon automne et merci de nous lire.

Assemblée générale annuelle

Nous rappelons à nos membres que l’assemblée générale annuelle de l’Alliance des radios communautaires du Canada se déroulera mercredi de la semaine prochaine, le 16 septembre, à compter de 13 heures par vidéoconférence Zoom.

Fonds d’urgence COVID-19

Il y a quelques jours, nous avons émis un communiqué soulignant l’aide financière de 2 M$ du fédéral rendue disponible à notre secteur afin passer à travers la crise sanitaire.

Vous pouvez prendre connaissance de ce communiqué en visitant notre site web.

Il est possible pour les radios communautaires et de campus de formuler une demande d’aide financière par le biais du Fonds canadien de la radio communautaire en visitant cet hyperlien dès maintenant.

Les demandeurs sont invités à bien lire les lignes directrices et de se conformer aux exigences. Il est possible de formuler votre demande d’ici le 18 septembre prochain.

Nouvelle formation à venir (direction musicale et palmarès)

Nous offrirons sous peu une formation sur la direction musicale et la préparation d’un palmarès avec un professionnel du domaine.

M. Simon Fournier est directeur musical adjoint pour le réseau Rythme FM, ainsi que plusieurs autres stations radiophoniques de Cogeco Média partout au Québec.

Ancien diplômé de La Cité collégiale à Ottawa et originaire de Hearst dans le nord de l’Ontario, il y a d’ailleurs fait ses premières armes en radio. Il connaît donc bien le milieu de la radio communautaire.

La formation prendra la forme d’une conférence virtuelle Zoom au cours de laquelle notre directeur des communications et M. Fournier échangeront sur le métier. Suivra ensuite une période de questions et de réponses où nos membres seront appelés à questionner M. Fournier.

Nos membres sont invités à surveiller leur boîte de courriel, puisque nous leur annoncerons la date exacte très bientôt.

Vidéothèque dans notre site web

On trouve désormais une section appelée vidéothèque dans notre site web où seront répertoriés des vidéos didactiques et d’information à propos de la radio.

Des trucs et des astuces sur l’animation, des conseils pratiques sur la publicité radio, etc.

La section vidéo s’enrichira au fil du temps avec l’ajout à venir de nouvelles productions.

À lire sur notre site Web :

Voici une courte sélection de quelques-uns des textes parus sur notre site Web au cours de l’été et susceptibles de vous intéresser :

• Une nouvelle solution automatisée de balado pour les radios

• 4 technologies déjà inventées… pour la radio de demain

• Que feriez-vous si votre animateur vedette était au cœur d’une affaire de mœurs ?

• 7 secrets méconnus sur la publicité radio que tout annonceur devrait connaître

• Que se passe-t-il sur internet en 60 secondes ? [vidéo]

• Non, la cassette audio et le baladeur à cassette ne sont pas morts

• Vivez comme si vos comptes dans les médias sociaux fermaient demain

• Ce site permet de parcourir les rues des grandes villes en écoutant la radio

D’autres textes sont parus au www.radiorfa.com.

Chez les membres

CKRP a officiellement relancé ses activités

C’est lors d’une grande célébration qui s’est déroulée en plein air le mois dernier, pandémie oblige, que la radio CKRP FM de Falher en Alberta a relancé officiellement ses activités. Quoique la station soit de retour en ondes depuis un certain temps, celle-ci tenait à remercier officiellement la communauté franco-albertaine de la région pour son appui indéfectible à l’endroit de sa radio communautaire. On en a d’ailleurs profité pour dévoiler le nom et le nouveau logo de la station Nord-Ouest FM. Les couleurs sont celles du blé, du miel et du ciel. L’image se compose d’un pic de guitare, symbolisant bien sûr la musique entendue en ondes, traversé par une route sinueuse, ou l’une des grandes rivières de la région, ainsi qu’un micro.

Méga Vague 50/50 : une loterie rafraîchissante à Codiac FM

Si vous aimeriez remporter GROS, la station Codiac FM (CKUM FM, à Moncton) organise chaque semaine un tirage Progressif 50/50 dans le confort de votre foyer. Rendez-vous en ligne au codiacfm.thelottofactory.com et achetez vos billets au coût de seulement 2 $ par billet ! Pour le jeu Progressif 50/50, il faut participer toutes les semaines ! Lorsque vous achetez un billet, votre numéro reste en jeu pour tous les tirages pendant un an, peu importe le nombre de tirages pour lesquels vous achetez des billets. Ainsi, votre numéro risque d’être tiré à tout moment durant l’année ! Or, si vous ne payez pas votre numéro et qu’il est tiré, comme nous l’explique le directeur général Anthony Azard, vous êtes déclaré « non-gagnant » et le prix est alors remis dans la cagnotte pour le report au tirage suivant. La personne gagnante reçoit 50 % des recettes de la semaine, tandis que l’autre moitié est versée à la radio pour prendre en charge les coûts de fonctionnement de l’organisme à but non lucratif. Tout le monde au Canada peut participer, puisque le site The Lotto Factory Global détient une licence d’exploitation qui permet l’opération en ligne sur tout le territoire canadien et que toutes les plaintes, les demandes de renseignement et les enquêtes peuvent lui être adressées. Voyez tous les détails en ligne sur le site web dont l’adresse se trouve ci-dessus. Enfin, notons que Codiac FM a lancé sa saison automnale avec une campagne multiplateforme sous la signature C’est ta VIBE ! Cette campagne et la nouvelle signature, qui comprend notamment de l’affichage extérieur, s’échelonnera sur plusieurs mois et mettra à l’avant-plan l’équipe d’animation de la station qui vise tout particulièrement les jeunes adultes de 18 à 35 ans.

La cigogne est passée dans l’Ouest canadien

Charlotte McCarroll, notre collègue qui dirige l’ARCOT a donné naissance le 31 août dernier à une toute petite fille qui se prénommera Margot. Toute la famille se porte bien. Nous offrons nos plus sincères félicitations à la petite famille et leur souhaitons évidemment beaucoup de bonheur.