Dossiers du mois (septembre 2021)

Voici les dossiers du mois de septembre 2021 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Bonne rentrée automnale

Plusieurs de nos radios ont commencé leur programmation automnale. Sinon, ça ne saurait tarder. En espérant que tous et toutes avez passé un bel été, nous vous souhaitons un automne bien rempli et dynamique.

Merci de nous lire aussi fidèlement à chaque mois. Heureux de vous retrouver avec une édition bien garnie.

Sondage de notre consultant Pierre Sicard

Notre consultant Pierre Sicard a acheminé aux membres un sondage à compléter. Nous les remercions de prendre un peu de leur temps afin de le remplir et le lui retourner.

Nous remercions évidemment ceux/celles parmi nos membres qui l’ont déjà rempli. C’est apprécié.

Nouvelle offre sonore dans le serveur

Des trames musicales ont été ajoutées au serveur (catégorie FTP-MUSIQUE ► Trames sonores) pour le bénéfice de nos radios membres.

D’autres le seront dans le futur pour réaliser leurs promos et/ou publicités. Ce sont des musiques libres de droit (CC0 1.0). Aucune déclaration d’oeuvre à faire.

Une première thématique « Terreur et suspens » renferme des musiques en diverses durées (60, 30, 20, 15 secondes, etc.) pour des promos et IDs d’Halloween.

Il est prévu d’en ajouter d’autres (ex. : temps des fêtes, commerciales, etc.) dans les prochains mois. Les radios pourront y revenir fréquemment pour voir si d’autres se sont ajoutées.

On a aussi maintenant des voix ‘cold’ (catégorie FTP-ENVOIS_SONORES ► Voix Cold) pour habiller les émissions offertes par l’ARC du Canada à ses membres.

Ce sont les contributions d’animateurs et d’animatrices salariés ou bénévoles de nos stations membres. Les stations sont invitées à s’en servir. Certaines proviennent aussi d’artistes.

Enfin, il y a de la musique country et western qui s’est ajoutée pour combler les besoins des membres dans ce style musical. On y trouve plus de 600 titres distincts.

Atelier virtuel StatsRadio : on sonde votre intérêt

Nos d.g. et coordinations ont reçu ou recevront incessamment un courriel pour sonder leur intérêt à participer à un atelier sur la façon de tirer tout le plein potentiel de vos statistiques d’écoute dans StatsRadio.

Ceux et celles intéressé.e.s ont été prié.e.s d’y répondre et signifier leurintérêt à notre directeur des communications.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours des dernières semaines et susceptibles de vous intéresser :

• 5 fois où la radio a écrit une page d’histoire

• Comment projeter l’image d’une radio encore plus impliquée

• 6 phrases À ÉVITER pour ne pas perdre la face devant un animateur radio

• Protégez l’ordinateur du studio de production avec ces 15 conseils essentiels

• À quoi reconnaît-on bien souvent le bon dirigeant en radio ?

• 6 façons de se préparer (oui, déjà) au temps des Fêtes quand on travaille en radio

D’autres textes dans nos archives au www.radiorfa.com.

Chez les membres

Diverses activités pour le 25e de CKJM FM

N’ayant pu réellement célébrer son 25e anniversaire l’automne dernier en raison de la pandémie, CKJM FM se reprend de belle façon.

Du 16 au 23 octobre prochain, la Coopérative Radio Chéticamp organise plusieurs activités afin de souligner ses 25 années en ondes.

Parmi celles-ci, un bingo géant, un tournoi de golf, un radiothon, une soirée vin et fromage avec d’anciens bénévoles et ceux actuels, ainsi qu’une soirée musicale avec des artistes locaux sont à l’horaire.

Nous vous en reparlerons sans doute dans l’édition d’octobre ou de novembre prochain de nos dossiers du mois.

Nouvelle direction de la programmation à Radio Victoria

Alexis Gagnon, l’actuel directeur de la programmation de Radio Victoria cédera sa place à Mike Kirk.

Ce dernier est connu de la communauté francophone du grand Victoria, puisqu’il a notamment rendu de fiers services à l’Association historique francophone l’année dernière.

Alexis demeurera dans le giron de la station, puisqu’il occupera le rôle de directeur musical.

Des stations membres diversifient leur offre publicitaire

Les radios de Saint-Jean (CHQC), Fredericton (CJPN) et Miramichi (CKMA) au Nouveau-Brunswick ont installé trois affiches électroniques géantes.

Il s’agit d’une façon d’augmenter leur visibilité, tout en poursuivant leur mission de développement de l’identité culturelle francophone.

En tout, on estime à plus de 75 000 le nombre de personnes qui seront exposées quotidiennement aux affiches, permettant ainsi d’augmenter les revenus et assurer la pérennité des radios.

Le projet d’installation des panneaux électroniques est appuyée par les trois municipalités, le gouvernement fédéral et les conseils d’administration des trois radios communautaires.

Le projet a nécessité presque 400 000 $ d’investissement et pris plus de trois ans avant de se réaliser.

Les affiches sont situées sur l’avenue Rothesay, à Saint-Jean, sur la rue Regent, à Fredericton, ainsi qu’en bordure de la Route 11, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

L’installation d’une telle affiche publicitaire électronique est aussi prévue à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, avec la radio communautaire Oui FM 98.

Les quatre projets ont été rendus possibles grâce au Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langues officielles et le Gouvernement du Canada.

Radio Taïga présente « Cabaret Taïga, d’un océan à l’autre, à l’autre »

Le spectacle aura lieu de le 23 septembre à 19 h 30 (Heure des Montagnes Rocheuses).

La radio invite les autres stations intéressées à le retransmettre en direct sur leurs ondes, à le partager dans leurs réseaux et à se joindre au spectacle qui sera aussi retransmis en ligne.

Les radios peuvent contacter Nicolas Servel ( *protected email* ) qui leur enverra le lien vers le flux streaming.

Pour davantage d’information et la billetterie :

https://www.facebook.com/ events/209854244526612?ref= newsfeed

https://www.radiotaiga.com/ cabaret-ta%C3%AFga

Le Cabaret Taïga est une émission radiophonique en direct et en public, de retour pour la rentrée avec une édition spéciale qui traversera le Canada. Au menu : musique, théâtre, conte, humour et plus encore.