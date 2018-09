Dossiers du mois (septembre 2018) à l’ARC du Canada

Temps de lecture (moyen) : 7 minutes

Nos grands titres du mois :

▪ Bonne rentrée automnale

▪ Rassemblement annuel 2018

▪ Des changements dans l’offre des émissions

▪ Rencontre avec le groupe France Médias Monde

Bonne rentrée automnale

Nous vous souhaitons une excellente rentrée automnale 2018. Nous espérons que vous êtes d’attaque pour les prochains mois, car nous le sommes.

Il faudra l’être d’ailleurs puisque l’automne sera particulièrement bien rempli avec notre rassemblement annuel et divers autres dossiers pour nous tenir occupés.

Bonne rentrée et merci de nous lire aussi fidèlement.

Décès de Marc Charbonneau

Une triste nouvelle s’est abattue sur le mouvement de la radio communautaire en août dernier, plus particulièrement sur la famille des radios franco-ontariennes.

C’est avec tristesse que nous déplorons la mort de Marc Charbonneau des suites d’un cancer foudroyant qu’il n’aura eu le temps de combattre que quelques mois.

Marc était directeur général de la radio CHOD FM (92,1) dans l’est ontarien.

Aux proches, collègues et amis de Marc Charbonneau, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Rassemblement annuel 2018

Le rassemblement annuel se déroulera cette année en compagnie de nos collègues de l’ARCQ, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.

Le DG de l’ARC du Canada François Coté a déjà fait suivre aux radios le courriel pour les inscriptions des délégués il y a quelques jours.

Le gala et la remise de prix auront lieu lors de cette grande rencontre de l’automne.

Le formulaire de mise en candidature a d’ores et déjà été acheminé par courrier électronique à la direction et/ou coordination de votre station. Il est en ligne cette année.

On doit soumettre les candidatures dans les 4 catégories avant le 5 octobre.

Des changement dans l’offre des émissions

Plusieurs changements ont lieu en cette rentrée 2018. Nos radios qui désirent retravailler leur programmation peuvent en profiter pour jeter un coup d’œil aux nombreuses nouveautés qui ont fait leur apparition dans le serveur de l’ARC.

AJOUTS

Orinoco

Fréquence: 1x / mois (1er vendredi)

Durée: 60min (1 bloc)

Sujet: Découverte d’un style musical différent chaque mois

Animation: Gilles Bègue

DJ Kills

Fréquence: 1x / semaine (mardi)

Durée: 60min (1 bloc)

Sujet: Plus gros hit (top 40 Europe franco/anglo)

Animation: Sebastien Kills

En route vers l’Ouest

Fréquence: 1x / semaine (mercredi)

Durée: 3h (11x 12min)

Sujet: Musique country

Animation: Véronique Labbée

On Jase

Fréquence: 1x / semaine (jeudi)

Durée: 60min (4x 13min)

Sujet: Talk varié (art de vivre, enjeux quotidiens, enfants, relations, etc.)

Animation: Julie Blais-Comeau

Capsules Techno

Quantité: 8 capsules

Durée: 60 à 90s

Sujet: Techno

Animation: Tommy Auger

Capsules Accents Franco

Quantité: 9 capsules

Durée: 1min30 à 4min

Sujet: Profil de francophones des Amériques

Animation: Varié

_____________________

RETRAITS

Mémoires de Geek

Si vous désirez continuer de diffuser l’émission, elle est disponible sur SoundCloud via https://soundcloud.com/ memoiresdegeek

Le Reel des Acadiens

L’émission se retire pour la saison 2018-2019 suite à une décision de l’animateur.

____________________

À VENIR

Danny dans l’Ouest (octobre 2018)

Quantité: 7-8 capsules

Durée: 8min

Sujet: Talk, témoignage d’un jeune adulte qui a pris la route de l’Ouest Canadien pour s’y installer.

____________________

CHANGEMENTS

Bazar des arts

La formule de l’émission reste la même, par contre le format de 48min en 4 parties est désormais en 3 parties. Ces dernières sont divisés par entrevue, ainsi les parties C & D ont été fusionné pour présenter la longue entrevue avec un artiste en un seul segment. Les parties A et B sont de 12 min chacune et la partie C-D (les 2 fusionnées) de 24 min.

________________

À noter qu’à partir d’aujourd’hui, toutes les nouvelles propositions d’émission seront ajoutées au serveur de l’ARC du Canada à la prochaine saison seulement, soit dès janvier 2019.

Pour faire partie de la saison d’hiver 2019, vous pouvez envoyer vos propositions jusqu’au 1er décembre 2018.

Pour toute interrogation au sujet des émissions du serveur, veuillez contacter Vanessa en jetant un oeil à la section À propos -> Contactez-nous du menu principal de notre site Web.

On célèbre le centenaire de la radio au Canada

La radio comme nous la connaissons encore aujourd’hui célébrera bientôt son 100e anniversaire d’existence, alors que la 1ère station à opérer au monde fut pleinement opérationnelle en 1919 au Canada.

5 capsules historiques ont été mises à votre disposition dans le serveur des fichiers sonores pour l’occasion. Libre à vous de les diffuser à la radio ou sur vos plateformes numériques durant l’automne.

Vous trouverez quelques infos sur ce 100e anniversaire et pouvez aussi entendre les capsules audio au https://radiorfa.com/index. php/centenaire-radio-au- canada/ ainsi que sur le compte SoundCloud (https://soundcloud.com/ arcducanada) de l’ARC du Canada.

100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale

Grâce aux contributions financières du Patrimoine canadien et du Fonds canadien de la radio communautaire, l’Alliance des radios communautaires du Canada et ses stations membres ont souligné en mai dernier le 100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale par le biais d’une émission thématique diffusée en ondes et sur le Web (radiorfa.com/votedesfemmes).

Merci aux bailleurs de fonds pour leur appui financier, cela va de soi, mais aussi à nos radios membres dans la concrétisation de ce projet. Le site est toujours en activité et continue d’attirer des visiteurs, et ce, même plusieurs mois après la conclusion du projet.

Rencontre avec le groupe France Médias Monde

Nous avions signé il y a quelques années une entente avec Radio France International (RFI), qui fait maintenant partie du groupe France Médias Monde, afin d’utiliser certains de leurs contenus audio, tout particulièrement leur banque de thèmes musicaux et d’effets sonores.

Nous recevrons cette semaine la visite de M. Pompeyo Pino, directeur (Radio – Amériques) à la Direction de la Distribution et du Développement deFrance Médias Monde.

Nous discuterons avec lui de la possibilité de renouveler cette entente permettant à nos radios d’utiliser les contenus mis à leur disposition par RFI, et, éventuellement, peut-être d’autres programmes.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours de l’été et qui pourraient être susceptibles de vous intéresser.

‣ Halloween, une bénédiction pour les radios

‣ LA raison pour laquelle il faut ABSOLUMENT des génératrices à votre radio

‣ 12 idées géniales pour faire parler de votre station radio

‣ Comment voulez-vous être entendu si vous ne pouvez être vu?

‣ 8 secrets méconnus que tout annonceur à la radio devrait connaître

‣ MAPL : l’acronyme à connaître si vous êtes directeur musical ou de la programmation

‣ Morts-vivants, les médias traditionnels? 2018 prouve le contraire

‣ L’intelligence artificielle et les robots transformeront bientôt la pub radio

‣ Fausses nouvelles : 5 questions à vous poser pour éviter d’en partager

‣ 10 choses qu’on faisait à la radio il y a 25 ans mais plus maintenant

‣ Attirez l’œil sur vos nouvelles de dernière heure dans Twitter avec les GIF animés

D’autres textes en ligne dans notre site Web au www.radiorfa.com.

CHEZ LES MEMBRES

Radiothon annuel à CKGN FM

La radio communautaire KapNord Inc. de Kapuskasing, en Ontario, tiendra son 23e radiothon annuel les 21 et 22 septembre prochains.

Imaginez! Une 23e édition. Wow! On peut parler d’une activité certainement très appréciée.

Différents mets seront en vente sur place, en plus de la musique et de l’animation, et les gens sont invités à venir jouer au bingo double sur place dès 16 h.

L’objectif visé cette année est de 10 000 $. Différents outils promotionnels sont mis à la disposition des contributeurs et des citoyens en général afin d’inciter toute la population à contribuer. Bon succès!

Joignez Denyse Morin, adjointe administrative, au 705 335.5915 (poste 0) si vous aimeriez contribuer. Le courriel est [email protected] ou [email protected].

–

Moitié-Moitié à CKRP

À la Société CKRP de Falher, en Alberta, on peut acheter un ou plusieurs billets 50/50 et courir la chance de gagner jusqu’à 5000 $.

L’argent va donner un coup de pouce à la radio pour se remettre sur les rails après une relance effectuée par un nouveau groupe de personnes très impliquées de la communauté.

Vous avez jusqu’au 28 septembre pour contribuer au succès de cette campagne. Coût unitaire : 5$.

Vous pouvez faire des virements Interac à la Société CKRP à [email protected].

Inscrivez comme question : Où est CKRP?

Inscrivez comme réponse : Falher

Dans le mémo/message, écrivez votre numéro téléphone et votre adresse.

Un message vous sera envoyé en retour incluant une photo de vos billets avec les numéros!

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Esther Picard à[email protected] ou au 780-837-6704.

–

Encore des emplois pour Jeunesse Canada au travail à combler

Il reste encore des postes à pourvoir dans le cadre de l’initiative de Jeunesse Canada au travail. Si certains sont déjà comblés, d’autres en revanche ne le sont pas encore. C’est le cas en outre de CFRH FM qui nous a signifié que le poste est encore ouvert. Consultez la liste ici : https://radiorfa.com/index. php/postes-jeunesse-canada-au- travail/

Si certaines dates sont dépassées, n’hésitez pas quand même à prendre une chance et à joindre les responsables. Sait-on jamais, il y a peut-être encore des opportunités à saisir.

–

Nouvelle direction générale à CKUM FM

Les Médias acadiens universitaires inc. ont procédé à l’embauche récemment d’Anthony Azard à titre de directeur général de l’organisme.

Étudiant de 3e année au programme d’Information-communication à l’Université de Moncton, Anthony dispose déjà d’une solide expérience dans les communications, la gestion de projets et la gouvernance d’organismes à but non lucratif.

De plus, comme il a occupé les fonctions de journaliste, de rédacteur adjoint ainsi que directeur des communications et agent des ventes au sein de CKUM, Anthony a déjà une bonne connaissance de la station pour laquelle il nourrit déjà de grandes ambitions.

La radio devrait d’ailleurs révéler prochainement une nouvelle identité après plusieurs mois de travail, en plus de lancer sa nouvelle direction musicale et sa programmation automnale le 27 septembre prochain lors d’un évènement spécial.

–

Camp radiophonique estival couronné de succès à Victoria

La direction générale de CILS FM nous a informé qu’ils avaient organisé des camps de vacances radio cet été. Une première expérience du genre pour la radio.

Les jeunes ont pu se former aux métiers de la radio pendant 1 semaine. Une belle expérience qui, non seulement a donné de la visibilité à la station, mais lui a permis en plus de recueillir des fonds pour la poursuite de ses opérations.

Ils pensent même développer un camp printanier en mars et répéter l’expérience du camp estival l’an prochain.

On vous présentera très bientôt un article sur le sujet dans notre site Internet.

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) fait peau neuve pour la rentrée! Cet été nous nous sommes dotés d’une nouvelle identité visuelle développée par la firme de design graphique Atelier 46.

Professionnalisme, crédibilité, accessibilité, dynamisme et intégrité sont les concepts clés qui ont guidé la création du logo.

Nous avons aussi travaillé sur la refonte complète de notre site Web qui vous sera dévoilé au cours des prochaines semaines.

Restez à l’affût!