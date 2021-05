Emploi : Appui à la programmation et à la production (Radio Cité, Edmonton)

La Société de la radio communautaire du Grand Edmonton (Radio Cité 97,9 FM) est à la recherche d’une jeune personne dynamique et compétente de 30 ans et moins pour occuper un poste à temps plein avec contrat d’un an en appui à la programmation et à la production

On trouve tous les détails de l’offre dans le document .PDF ci-dessous. S’il ne s’affiche pas ci-dessous, prière de télécharger le document.

L’entrée en fonction est fixée au 28 juin 2021. On peut soumettre sa candidature avant le 31 mai 2021, selon les modalités inscrites dans le document.