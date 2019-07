[EMPLOI] Assistant.e à la coordination médias et radio (Iqaluit, Nunavut)

L’Association des francophones du Nunavut recherche un.e assistant.e à la coordination médias et radio.



L’assistant.e à la coordination radio et médias sera appelé.e à travailler avec la Coordonnatrice radio qui est principalement responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la radio communautaire CFRT 107,3 FM, de son site Web et de sa page Facebook.

Il ou elle sera aussi appelé.e à appuyer le développement du Journal Le Nunavoix, le journal des francophones du Nunavut et à travailler au renouveau du site web de l’Association.

Les détails sont dans l’offre accessible en format .PDF ci-dessous. Notez qu’il s’agit d’une offre qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Jeunesse Canada au travail et que les candidat.e.s doivent donc répondre aux critères énoncés dans l’offre.