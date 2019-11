[EMPLOI] Chargé.e de projets, développement et partenariats (Victoria, C.-B.)

Radio Victoria, la seule radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique (à Victoria), est à la recherche d’un.e chargé.e de projets, développement et partenariats dans le but d’aider l’équipe en place à générer plus de revenus et à accroître sa visibilité.

Tous les détails de l’offre d’emploi se trouvent dans le document .PDF ci-joint. Il s’agit d’un poste à temps plein de 35 heures/semaine. L’emploi est rendu possible grâce au programme Jeunesse Canada au Travail.

Les membres de l’ARC du Canada souscrivent tous aux principes d’équité en matière d’embauche et l’offre s’adresse donc autant aux femmes qu’aux hommes.