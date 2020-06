EMPLOI : Coordonnateur/Coordonnatrice radio pour CFRT 107,3 FM

On recherche un.e coordonnateur/coordonnatrice pour la station radiophonique CFRT 107,3 FM, à Iqaluit, au Nunavut.

Basé.e à Iqaluit, la capitale du Nunavut, le/la coordonnateur/coordonnatrice radio est principalement responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la radio communautaire CFRT 107,3 FM, de son site Web et de sa page Facebook. Il/Elle fait partie de l’équipe de l’Association des francophones du Nunavut et relève de sa direction générale.

Veuillez prendre connaissance de l’offre dans le document .PDF ci-dessous et postuler de la manière spécifiée.