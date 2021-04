Emploi : Direction générale (Unique FM, Ottawa)

La Radio de la communauté francophone d’Ottawa (94,5 Unique FM) est à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour assumer la direction générale de la station située à Ottawa (Ontario).

Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le respect de la mission de la radio, vous êtes responsable de la gestion financière, humaine et technique de la station et voyez à la planification et la supervision de ses activités.

Tous les détails de l’offre figurent dans le document (.docx) ci-joint. Si le document ne s’affiche par en raison de problème de compatibilité avec votre navigateur, prière de le télécharger en utilisant le lien « Téléchargez » à cet effet.

Postulez avant 16 heures (heure avancée de l’Est), le vendredi 23 avril 2021.

Les membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada adhèrent aux principes en matière d’inclusion et d’égalité des chances.