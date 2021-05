Emploi : Direction de la programmation (Radio Victoria, C.-B.)

Radio Victoria, la seule radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique est à la recherche d’une personne pour s’acquitter de la direction de la programmation. Si vous avez à cœur de vous impliquer dans la communauté francophone à travers le développement d’un média communautaire en occupant le poste de direction de la programmation, cet emploi est pour vous. Premier point de contact avec les bénévoles et la communauté francophone, la direction de la programmation est responsable de gérer la grille horaire de Radio Victoria, travailler avec les partenaires, former et accompagner les bénévoles, et appuyer la direction générale au développement de la radio.

Détails du poste

Date d’entrée en fonction : 16 août 2021. Type de poste : permanent, 35 heures par semaine. Salaire : en fonction de l’expérience, avec assurances santé après la fin de la période de probation. Qualités requises :

Expérience en production et animation radiophonique;

capacité à gérer plusieurs projets en autonomie;

connaissance des logiciels de montage audio (Audacity, Audition) et de la plateforme WordPress;

excellente maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit;

bonne maîtrise de l’anglais;

bonne maîtrise des médias sociaux;

connaissance des programmes de Radio Victoria;

connaissance de la communauté francophone de l’île de Vancouver et de la Colombie-Britannique.

Responsabilités :

Recruter, former et accompagner les bénévoles de la station;

maintenir une grille de programmation en accord avec les objectifs stratégiques de la radio et les exigences du CRTC;

gérer la diffusion et facturation des publicités;

gérer la mise en ligne des contenus bénévoles et la promotion sur les réseaux sociaux;

établir et maintenir des partenariats avec d’autres radios communautaires pour la diffusion de contenus pertinents;

appuyer à la direction générale pour le développement de la radio.