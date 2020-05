Emploi disponible : Coordonnateur(rice) national(e) de l’initiative de journalisme local

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC), L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) sont à la recherche de coordonnateurs nationaux de l’information.

Les coordonnateurs nationaux de l’information seront chargés de diriger et de gérer l’élaboration et la mise en œuvre de l’Initiative de journalisme local (IJL) pour les stations de radio anglophones et francophones dans le cadre du programme de subventions du Fonds canadien des radios communautaires (FCRC).

Les tâches (sous supervision des associations) :

• Soutenir les journalistes dans les radios pour la production de nouvelles locales;

• Fournir un soutien en ce qui concerne les histoires et les rapports;

• Gérer et superviser le contenu;

• Superviser les publications d’actualités sur une plateforme de contenu;

• Contrôler la qualité (pertinence, objectifs de cohérence, rédaction);

• Conserver le contenu (balisage, classification, etc.).

Le profil et l’expertise recherchés :

• Expérience pertinente en journalisme local/régional;

• Expérience managériale et éditoriale en environnement journalistique;

• Excellentes aptitudes de communication;

• Expérience en gestion d’équipe un atout;

• Parle couramment en français, bilinguisme un atout;

• Bonne connaissance générale du Canada;

• Compétences en rédaction et en édition de nouvelles;

• Connaissance de WordPress (un atout);

• Connaissance en diffusion radio, production audio et montage (un atout).

Conditions de travail :

Durée d’embauche : Jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de prolongation.

Semaine de travail : De 25 à 35 heures par semaine (33 $/heure).

Travail à distance.

Vous pouvez soumettre votre curriculum vitae par courriel à [email protected], [email protected] ET [email protected].

Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce qu’un candidat éligible soit trouvé.

(NOTE : Veuillez tout de même soumettre votre candidature le plus tôt possible.)

Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi. Les femmes autant que les hommes peuvent soumettre leur candidature, et l’usage du masculin n’est d’ailleurs utilisé que dans le seul but d’alléger le texte.