Offre d’emploi : Journaliste radio, journal et web (Hearst, ON)

L’entreprise Médias de l’épinette noire Inc. (CINN FM 91,1 et le journal Le Nord) recherche un(e) journaliste radio, journal et web pour couvrir le Nord de l’Ontario.

Les détails de l’offre se retrouvent dans le document .PDF ci-dessous.

Notez que tous les membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada adhèrent aux principes de l’équité en matière d’embauche et que le poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.

Lien (document .pdf) : journalisteepinettenoire