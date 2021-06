Offre d’emploi : Journaliste (Victoria, Colombie-Britannique)

Radio Victoria est à la recherche d’une personne pour occuper un poste de journaliste dans le cadre de l’Initiative de journalisme local (IJL).

Depuis 2007, la seule radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique sert la communauté francophone locale à travers ses trois missions : information, divertissement et éducation.

Le programme de l’IJL a été lancé par le Fonds de la radio communautaire du Canada et financé par le gouvernement du Canada.

Le programme se concentre sur diverses communautés locales qui sont mal desservies dans le paysage canadien de l’information. L’objectif est d’augmenter la production de nouvelles locales, communautaires et civiques dans ces régions et de rendre ces nouvelles plus accessibles à travers le pays via le site web Canada-Info.ca.

La personne retenue traitera les sujets d’actualité émanant d’institutions civiques, comme les conseils municipaux, tribunaux et autres instances gouvernementales, mais aussi des actualités de la communauté francophone, ainsi que les sujets directement liés à l’environnement, au logement, au transport, à la santé, et la réconciliation.

Description du poste

• Titre : Journaliste

• Durée : Contrat de 9 mois (statut d’employé.e)

• Salaire : Entre 22 et 24 $ de l’heure, en fonction de l’expérience, avec assurances santé après trois mois

• Date de début idéale : 2 juillet 2021

• Heures de travail prévues : 35 heures par semaine, avec des heures supplémentaires possibles les fins de semaine ou en fonction de l’actualité

Exigences de l’emploi

• Détenir un diplôme ou une formation en journalisme, en communications ou en arts d’une institution universitaire ou technique accréditée OU avoir une expérience équivalente en radiodiffusion, en journalisme radio / imprimé / numérique ou en écriture (minimum de 5 ans d’expérience);

• Excellentes compétences en radio, en entrevue et en communication;

• Excellentes compétences en rédaction et en recherche;

• Fortes compétences relationnelles : vous êtes un bon communicateur, vous démontrez de bonnes capacités d’écoute et vous êtes un bon intervieweur;

• Vous avez le souci du détail et respectez les dates de tombées;

• Connaissance des préoccupations ou des nouvelles communautaires et régionales et une passion pour le journalisme local;

• Solides compétences à la fois en équipe et avec du travail autonome;

• Compétences en production audio et compréhension de la réalité de la communauté radio;

• Pensée critique et capacité d’analyser les dossiers tout en demeurant impartial;

• Maîtrise des médias sociaux, à la fois comme outils de recherche et comme plateforme de publication;

Autres qualifications / exigences

• Accueillant.e envers la diversité et ouvert face aux différentes perspectives et aux sujets sensibles et complexes;

• Désireux.se de diffuser des actualités et intérêt à faire des reportages sur un large éventail de sujets;

• Prêt.e à aider à la formation et à la coordination des bénévoles de la station;

• Présent.e aux réunions éditoriales avec la station et les coordonnateurs IJL au besoin.

Nous recherchons un.e journaliste dynamique et déterminé.e, qui s’intéresse au journalisme local, communautaire et civique.

Si cela vous ressemble, veuillez postuler à dg[AT]radiovictoria[POINT]ca avec une lettre de motivation décrivant pourquoi vous souhaitez travailler à la station, un curriculum vitae à jour et quelques exemples de votre travail (démo radio et/ou portfolio d’articles).

Radio Victoria invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l’origine ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances religieuses et les capacités (liste non exhaustive).

Merci à tous pour votre intérêt pour le programme IJL. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à tous les candidats – seules les candidatures considérées seront contactées.

Ce poste est financé par le Fonds canadien de la radio communautaire et l’Initiative du gouvernement canadien pour le journalisme local.

Vous trouverez aussi cette offre en ligne sur le site de la station.