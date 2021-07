Emploi : Technicien(ne) et responsable du studio d’enregistrement

La station radiophonique CIFA FM, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, est à la recherche d’un(e) technicien(ne) et responsable du studio d’enregistrement.

La radio offre aux 13000 francophones dans les régions de Clare et Argyle une programmation composée de musique acadienne, canadienne et franco-canadienne, en plus d’émissions spécialisées présentées par des bénévoles et des employés.

Son studio principal se situe à Comeauville dans Clare, et elle a un studio satellite à Tusket dans la municipalité d’Argyle.

Veuillez prendre connaissance de l’offre (en format .DOC) ci-jointe. Vous pouvez visionner le document directement dans votre navigateur ou le télécharger.

La date limite pour soumettre votre candidature est le 2 août 2021.

Cette publications ne sera plus consultable après 0:01, le 2 August 2021.