[EMPLOIS] Coordonnateurs(trices) nationaux de l’information

L’ARC du Canada et ses partenaires de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) et de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) sont à la recherche de coordonnateurs(trices) nationaux de l’information.

Tous les détails se trouvent dans le document .docx si-joint. La date limite pour l’offre de coordinateur national est le 7 janvier 2020.

Notez que l’offre s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et que l’usage du masculin dans le document n’a d’autre but que d’alléger le texte.

Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi.