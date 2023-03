Entrepreneurs, voici 9 façons brillantes de se brancher à la communauté grâce à la radio

Vous êtes entrepreneur et cherchez des façons à la fois brillantes et efficaces de vous brancher à la communauté ? Facile. Utilisez la radio locale, puisqu’elle l’est déjà. Voyez pourquoi c’est absolument génial et tellement facile !

Professionnels et gens d’affaires, voici 9 façons brillantes de vous brancher à votre communauté grâce à la radio communautaire.

1) Organisez un concours à la radio 🎁

Les gens raffolent des cadeaux. Qu’ils soient petits ou gros. Un concours promotionnel à la radio est une bonne façon de faire parler de votre entreprise et de vous rapprocher de l’auditoire.

2) Publiez un communiqué de presse 📃

Vous procédez à l’agrandissement de votre usine ou inaugurez une nouvelle succursale ? Expédiez un communiqué de presse et invitez le journaliste de la radio locale à visiter vos nouvelles installations.

3) Achetez des publicités 📻

Une nouvelle, c’est bien. Mais, on n’a pas toujours une grande primeur à annoncer. Pour s’adresser à des clients potentiels et mousser les ventes, rien ne vaut une bonne campagne publicitaire. En ondes ou sur le site web de la radio.

4) Contribuez financièrement aux levées de fonds 💰

Quand vous contribuez financièrement aux levées de fonds de la radio, vous démontrez à la collectivité que la radio communautaire vous tient à cœur. Un signal fort !

5) Participez à sa programmation 🎤

Vous seriez surpris par la quantité de professionnels en tout genre qui animent une émission ou une chronique à la radio. Chasse et pêche, sports et loisirs, droit et justice, arts et culture, santé et mieux-être, etc.

6) Prononcez-vous en tant qu’expert 🗣

Vous êtes expert d’un domaine en particulier, mais n’avez pas forcément lenvie de tenir une chronique ? Qu’à cela ne tienne. Si on vous appelle pour une entrevue, n’hésitez pas. On a toujours besoin d’experts pour éclaricir certains sujets.

7) Fournissez gracieusement des biens et des services 🫶

Fournir à sa radio communautaire des biens et services (locaux, équipements, véhicules, etc.) nécessaires à certaines de ses activités, c’est une excellente façon de la soulager d’un poids financier et, du même coup, on envoie un signal très fort d’appui à sa communauté.

8) Faites-vous voir dans ses médias sociaux 📱

Chaque radio communautaire dispose de comptes souvent très achalandés et populaires dans les médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc.). Prenez un arrangement avec la radio afin de vous y tailler une petite place et branchez-vous à cette foule attentive.

9) Montrez l’exemple et écoutez-la 👂

La cerise sur le gâteau ! Quoi de mieux que d’écouter la radio locale au plafond de son magasin ? Sans auditeur, la radio n’a pas la même couleur. Dites ainsi à votre clientèle : « Ici, on encourage la radio de notre collectivité qui nous informe et nous divertit ! »