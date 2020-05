Notre organisation

1. QU’EST-CE QUE L’ARC DU CANADA ET POURQUOI EXISTE-T-ELLE ?

Active sur la scène nationale depuis 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) découle directement de la volonté des radios communautaires francophones et acadiennes de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie. Gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en milieu minoritaire francophone au pays, elle offre à ses membres plusieurs services de consultation, de formation, de communications et de liaison, de même que des services techniques dans tous les aspects touchant à l’implantation et à la gestion d’une radio communautaire.

2. QUI SONT LES MEMBRES DE ‘ARC DU CANADA ?

L’ARC du Canada regroupe maintenant vingt-huit (28) stations de radio communautaire en ondes. Ses radios sont présentes dans sept (7) provinces et deux (2) territoires. On peut trouver davantage de précisions sur les membres dans la section qui leur est consacrée à partir du menu de navigation supérieur.

3. DANS QUELLES PROVINCES ET TERRITOIRES RETROUVE-T-ON LES MEMBRES ?

Colombie-Britannique; Territoires du Nord-Ouest; Alberta; Saskatchewan; Manitoba; Ontario; Nouveau-Brunswick; Nunavut; et Nouvelle-Écosse.

4. QUEL EST LE MANDAT DE L’ARC DU CANADA ?

L’ARC du Canada a pour mission de contribuer à l’épanouissement des Canadiens et Canadiennes d’expression française par la création, le maintien et le développement d’un ensemble de radios communautaires de qualité. Elle agit comme association de consultation, de coordination, de coopération, d’échanges et de promotion pour ses membres, dans l’écoute et le respect de leurs particularités locales et régionales.

5. QUELS SERVICES DE PRODUCTION PUBLICITAIRE ET RADIOPHONIQUE OFFRE-T-ELLE ?

L’organisation dispose d’un centre national de production sonore à Ottawa ainsi qu’un système sécurisé de distribution de fichiers sonores destiné à l’usage exclusif de ses radios membres. L’ARC du Canada met à la disposition de ses clients des services en matière de conception et de rédaction publicitaire sur mesure afin de rejoindre les centaines de milliers d’auditeurs francophones et francophiles partout au pays. Pour promouvoir des produits, services ou événements, elle propose en outre des capsules d’information et de sensibilisation, un appui promotionnel, des émissions spéciales ou en série, des publicités de 15, 30 ou 60 secondes, de l’autopromotion ou même la commandite de prestige. Les limites sont presque infinies.

6. QUI SONT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ?

• Présidence : Alex Schmitt (Représentant du Nouveau-Brunswick)

• Vice-présidence : Rose Madden (Représentante de l’Atlantique)

• Secrétaire-trésorier : François Coté (Directeur général de l’ARC du Canada)

• Administrateur : Poste vacant (Représentant de l’Ontario)

• Administrateur : Yaya Doumbia (Représentant de l’Ouest/Territoires)

• Administrateur : Gary Ouellette (Représentant des radios de catégorie C1)

• Administrateur : Jason Ouellette (Représentant des radios de catégorie C2)

• Administrateur : Angus Lefort (Représentant des radios de catégorie C3)

Dernière mise à jour : Mai 2020