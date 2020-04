Hausse moyenne de 16 % du nombre d’auditeurs par semaine pendant le confinement

Les auditeurs sont nombreux à se tourner vers la radio locale pour s’informer pendant la crise de la COVID-19, comme le démontrent les chiffres de la firme StatsRadio spécialisée en analyse de l’audience radiophonique.

Dans un échange de courriel, le président de l’entreprise Louis-Philippe Sutton a expliqué avoir comparé l’écoute de la radio avant et depuis le confinement.

Les comparaisons ont été basées sur l’écoute entre le 15 février et le 13 mars dernier, puis du 14 mars au 10 avril, sur 31 stations de radio communautaires abonnées à StatsRadio au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Selon StatsRadio, le nombre d’auditeurs moyen sur une semaine par station a augmenté de 16 %, tandis que le nombre total d’auditeurs par semaine a augmenté de 12 % sur l’ensemble des stations mesurées.

Non seulement les auditeurs sont-ils plus nombreux, mais ils écoutent aussi plus longtemps. En effet, la moyenne d’augmentation du temps d’écoute des 31 stations mesurées est de 4 %.

Sur l’ensemble des radios mesurées, les heures d’écoute ont augmenté de 2 % pendant le confinement pour atteindre un total de 12 338 600 heures d’écoute du 14 mars au 10 avril, alors qu’on comptabilisait 12 042 000 heures d’écoute au total du 15 février au 13 mars.