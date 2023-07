Incitez les visiteurs à revenir sur votre site avec 5 trucs faciles

Dans un texte paru précédemment (« Faire vivre son site web : 4 trucs peu contraignants et efficaces »), on vous faisait de petites suggestions pour mettre de la vie dans votre site web sans trop d’efforts. Voici 5 autres trucs pour faire ensuite revenir les internautes, et ce, sans beaucoup d’efforts non plus.

On veut qu’ils viennent… et qu’ils reviennent

Si l’on souhaite que les visiteurs viennent nous visiter une première fois, ça prend du contenu.

Si l’on souhaite qu’ils reviennent ensuite régulièrement, il faut qu’on ait encore davantage des contenus variés à leur offrir.

On veut qu’ils réagissent, qu’ils partagent éventuellement nos publications, puis qu’ils en discutent.

Si votre site n’est essentiellement constitué que d’informations génériques (l’adresse, l’horaire des émissions, etc.) et qu’il n’évolue jamais, les internautes en auront fait le tour rapidement. Ils ne reviendront pas.

Voici 5 façons d’inciter les visiteurs non seulement à venir, mais aussi à revenir sur votre site Web.

Le mieux ? Ça ne demande que très, très peu d’efforts.

1. Un appui à vos concours en ondes

Utilisez votre site web en appui aux concours en ondes. Les auditeurs devraient y trouver des indices notamment, un code secret ou d’autres informations essentielles afin de gagner.

Mettez-y également les conditions de participation. Puis, à la fin du concours, donnez les noms du ou des gagnants.

2. Un espace pour exprimer leurs opinions/questions

Laissez de l’espace aux visiteurs pour s’exprimer, afin qu’ils puissent commenter vos billets de blogue, par exemple.

S’ils le font déjà sous de vos publications dans les réseaux sociaux, sans doute pourraient-ils aussi le faire sur votre site, non ?

Il pourrait s’agir également de questions qu’ils poseront à vos blogueurs. Ça les incitera ensuite à revenir lire les réactions des autres internautes et même obtenir des réponses à leurs questions.

Disposez toutefois d’une bonne politique de gestion des commentaires, assurez-vous d’approuver ceux-ci avant la publication et gardez l’espace civilisé.

3. Parlez de vos annonceurs, collaborateurs et partenaires

On parlait de blogueurs invités dans un autre texte.

Mais si vous-même avez le goût de tenir un blogue, parlez de vos annonceurs, vos collaborateurs et vos partenaires.

Un blogue économique, par exemple. Ou encore un blogue régional.

Révélez les bons coups de ceux-ci, comme les campagnes qui ont généré de belles ventes pour vos clients, ou encore leurs grosses nouvelles qui méritent d’être soulignées (un agrandissement, un déménagement, etc.).

Ils seront sans doute tentés de partager ensuite vos billets de blogue dans leurs réseaux sociaux et ainsi vous attireront-ils des visiteurs.

4. Utilisez le site pour vous contacter

Mettez votre site à profit pour contacter la station. Ça semble évident ? Pourtant, plusieurs négligent cet aspect.

Créez des formulaires qui permettent aux auditeurs d’acheminer notamment leurs petites annonces, des souhaits d’anniversaire, des offres d’emploi, etc. C’est plus efficace que le courrier électronique.

Dites simplement en ondes : « Visitez la section contact de notre site web. » C’est beaucoup plus simple que de donner de longues adresses de courriel, n’est-ce pas ?

5. Organisez des sondages quotidiens

Faites des sondages d’opinion. Rappelez la question du jour à quelques reprises dans vos émissions du matin, du midi et du retour.

Incitez les gens à y répondre sur le site Web. Le lendemain, les gens reviendront sans doute y découvrir les résultats du sondage.