Internet : les Canadiens paient cher mais naviguent plutôt rapidement

Si les tarifs des forfaits de données mobiles et d’internet fixe qu’on paie au Canada sont parmi les plus élevés au monde, on peut heureusement se réjouir d’être parmi les pays les mieux nantis au chapitre de la vitesse.

Alors que le Worldwide mobile data pricing 2022 de Cable.co.uk classe le Canada au 204e rang mondial pour le coût d’un gigaoctet de données mobiles, avec un tarif moyen de 5,94 $US par gigaoctet, il en va heureusement autrement lorsqu’on parle de vitesse.

C’est en tout cas ce qu’on apprend dans le plus récent Speedtest Global Index™ de la firme Ookla, bien connue pour son célèbre service Speedtest.net.

En s’accaparant de la 13e position au chapitre de la vitesse des forfaits mobiles et d’une 15e place pour l’Internet fixe, le Canada se positionne relativement bien comparativement à d’autres pays industrialisés comme le Japon et l’Allemagne.

Avec des performances globales de 92,43 Mbit/s pour les données mobiles et 149,99 Mbit/s pour l’Internet fixe, le Canada grimpe dans le classement par rapport à l’an dernier, et ce, tant d’un côté que de l’autre.

Par rapport à l’an dernier, le Canada se hisse de quatre places au rang mondial pour l’Internet mobile et grimpe d’un échelon quant à l’Internet fixe.

De façon générale, on peut dire que le pays n’est donc pas l’un des enfants pauvres de l’Internet, en tout cas pas au chapitre de la vitesse.

Puisqu’à l’échelle mondiale, les vitesses moyennes obtenues sur internet fixe lors des tests réalisés sur Speedtest s’élevaient à 79,0 Mbit/s en téléchargement (download) et 34,9 Mbit/s en transfert (upload).

Et c’est aussi plutôt bon pour les performances du Canada quant à l’Internet mobile, si l’on considère que les débits moyens à l’échelle du globe étaient de 41,5 Mbit/s en téléchargement et de 10,4 Mbit/s en transfert.

En un mot comme en mille, le Canada paie certainement très cher pour se connecter à l’internet, tant sur nos appareils mobiles que sur nos appareils fixes.

Mais, au moins, les vitesses obtenues sont globalement plutôt bonnes.

Évidemment, l’on pourrait dire que tous les Canadiens ne bénéficient pas encore des mêmes services partout à travers le pays. Mais, il s’agit d’un tout autre débat.

En terminant, quelles sont les villes les mieux nanties quand on fait une comparaison nationale ? St. John’s s’est accaparé du premier rang national. Les villes albertaines de Calgary et Edmonton sont respectivement 5e et 6e dans le palmarès. Tandis qu’Ottawa n’a pu faire mieux qu’une 14e position décevante.

D’autres infos du classement mondial et national sur le site original.

(Source : Ookla)