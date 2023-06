Votre radio sous-estime sans doute le pouvoir du code QR; voyez comme il peut vous aider

Il a l’air de rien comme ça, n’est-ce pas ? Un carré noir lui-même rempli de plusieurs autres carrés. Bizarre ! Mais, saviez-vous que le code QR peut être d’une redoutable efficacité pour votre radio ? En voici une poignée d’exemples.

Code QR. Avec les lettres QR comme dans Quick Response.

S’il est parmi nous depuis le milieu des années 1990 environ, ce n’est que tout récemment qu’on lui a trouvé un usage pour le moins important et qu’il a été pour ainsi dire révélé aux yeux de la planète entière.

Oh ! Il était utile et on s’en servait jusque-là. Ne vous y trompez pas.

Mais, la crise sanitaire nous l’a révélé en pleine face. Rappelez-vous des fameux passeports vaccinaux.

En effet, dans de nombreux pays du globe, c’est précisément du code QR dont on s’est servi pour générer facilement et rapidement des millions de passeports vaccinaux.

Sous-estimé, voire méprisé par certains, il peut donc s’avérer très utile en bien des circonstances. En voici 9 exemples pour une radio comme la vôtre :

1 – Horaire détaillé d’un événement

Apposez un code QR sur les affiches promotionnelles de vos événements. En le scannant, celui-ci conduira directement vers une page web où seront affichés tous les détails de l’événement promu.

2- Collecte de dons

Créez un code QR qui conduira les gens vers une page pour effectuer un don en ligne. Créez autant de codes distincts que de montants suggérés. À titre d’exemple, chaque page de don PayPal est assortie d’un QR code pour collectez facilement des dons où que vous soyez.

3 – Carte d’affaires

De plus en plus de représentants commerciaux se servent d’un code QR comme d’une carte d’affaire (vCard) avec leur coordonnées professionnelles. Ainsi, le client l’obtient directement sur son téléphone portable rien qu’en le scannant.

4 – Contenus exclusifs

Affichez des codes QR à des endroits publics savamment choisis, ou encore des produits spécifiques, puis offrez un accès facile à des contenus exclusifs (concours, bons rabais, etc.). Une excellente idée à inclure parmi vos plans publicitaires.

5 – Ouverture de votre application mobile

Vous pouvez configurer un code QR qui fera s’ouvrir votre app mobile dès qu’on le scanne. Si l’application n’est pas déjà présente sur l’appareil de la personne, le code QR conduira vers l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google pour en faire l’installation.

6 – Partage du wifi sans révéler le mot de passe

Offrez aux visiteurs de la radio l’accès à votre wifi, mais sans révéler votre mot de passe. La majorité des téléphones portables ont maintenant cette possibilité de se connecter à une borne wifi grâce à un code QR.

7 – Billets numériques

De plus en plus d’organisations incluent les codes QR à leur système de billetterie. Ils permettent ainsi aux visiteurs d’accéder sans billet physique. Dans un texte (en anglais), Eventbrite explique justement pourquoi et comment pourraient-ils vous être utiles.

8 – Partage d’un fichier

Très utile encore là pour le représentant publicitaire, celui-ci peut simplement tendre un code QR à son client pour que celui-ci télécharge une maquette audio de sa publicité, ou encore le contrat publicitaire à conserver parmi ses dossiers.

9 – Les indices ou les réponses d’un concours

Il est possible d’associer des caractères et même des mots à un code QR. Affichez-en quelques-uns à travers la ville et dévoilez derrière ces codes QR les indices ou les réponses d’un concours doté d’un prix alléchant. Excellente façon de faire entrer des gens chez vos annonceurs.

BONUS : 4 sites où créer vos codes QR

Voici en prime 5 références où créer des codes QR.

Shopify : https://www.shopify.com/fr/outils/generateur-de-qr-code

QR Code Generator par Bitly : https://fr.qr-code-generator.com

QR.io : https://qr.io

VistaPrint : https://www.vistaprint.ca/fr/generateur-de-code-qr

N’hésitez pas à fouiller moteurs de recherche. Il en existe de nombreux autres.

De bons conseils

J’avoue avoir tenté de trouver en français un guide sur le code QR aussi complet que celui-ci (uniquement en anglais). Malheureusement, ce fut peine perdue.

Cet hyperlien vous dira quoi prendre en considération pour des codes QR réussis. Lisibilité, dimensions, couleurs, etc. C’est très complet.