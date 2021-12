Les francophones en situation minoritaire, on gagne à les connaître !

Plus d’un million de Canadiens dont le français est la langue maternelle vivent à l’extérieur du Québec dans un contexte de situation minoritaire.

C’est pas mal de monde, n’est-ce pas ?

Voilà autant de personnes qui, toutes ensemble, forment un impressionnant bassin dont le potentiel est inexploité par de nombreuses organisations. Car, ils sont souvent difficiles à rejoindre par les médias traditionnels anglophones.

Des statistiques démontrent l’importance du français dans leur consommation média et l’importance d’utiliser des médias francophones pour les rejoindre :

37% écoutent la radio plus de 75% de leur temps en français.

43% affirment lire les journaux locaux principalement en français.

Pour en apprendre davantage sur ces marchés et découvrir les opportunités d’affaires dans les journaux et radios francophones, nos collègues de l’Association de la presse francophone (APF) et nous-mêmes avons produit une présentation média destinée aux agences de communication et annonceurs nationaux.

On peut la consulter (en français ou en anglais) au bas de cette page et même la télécharger.

Piliers importants des communautés francophones, les médias représentés par l’ARC du Canada et l’APF constituent un outil de choix pour toute organisation désirant vendre, communiquer ou établir son image de marque.

Il est possible pour les annonceurs de réaliser des campagnes nationales, provinciales ou régionales, selon l’objectif visé, dans le réseau de 49 stations de radios et journaux membres de ces associations.

Ces médias rejoignent les communautés francophones par un contenu éditorial bien ciblé : couverture de l’actualité nationale et régionale, promotion de la culture francophone, couverture événementielle complète, intégration des nouveaux arrivants francophones, etc.

À propos de l’Association de la presse francophone

Créée en 1976, l’APF constitue l’unique réseau de journaux de langue française publiés au Canada à l’extérieur du Québec. Sa mission est de rassembler, d’appuyer, de servir et de représenter ses membres afin de contribuer au développement et au rayonnement de la presse francophone, ainsi qu’à la vitalité des communautés francophones et acadiennes du Canada.

L’association représente les intérêts de 21 membres ayant un tirage cumulatif de près de 140 000 exemplaires.

À propos de l’Alliance des radios communautaires du Canada

L’ARC du Canada assure depuis 1991 la coordination globale du dossier de la radio diffusion communautaire dans les communautés francophones et acadiennes du pays. L’alliance regroupe 28 stations.

On peut obtenir davantage d’information sur les habitudes de consommation des médias par les francophones vivant dans les communautés en situation minoritaire en visitant le site www.parlonsmedias.ca.

(Version française : « On gagne à les connaître ! »)

En cours de chargement… En cours de chargement…