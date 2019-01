Les Newbies : nouvelle série humoristique en janvier sur Unis TV

La rentrée télé d’hiver à la chaîne Unis TV sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle série originale qui risque de plaire à toute la famille : Les Newbies.

Dès le mercredi 16 janvier à 20 h (21 h en Atlantique), avec 2 épisodes en rafale pour la première semaine, vous découvrirez l’histoire de Christian (Christian Essiambre), d’André (André Roy) et de Luc (Luc LeBlanc). Trois amis acadiens qui caressent le rêve un peu fou de gagner leur vie grâce à l’humour.

Le problème, et il est de taille, c’est que la vie d’humoriste n’est pas de tout repos quand on n’a pas trop d’expérience et encore moins la renommée.

Entre les centres communautaires, les bars de la région et les petites de salles de spectacle locales, leur parcours sera jalonné de plusieurs obstacles.

Ils essaieront donc de créer suffisamment d’engouement dans leur province natale, le Nouveau-Brunswick, afin d’attirer l’attention des gens de l’industrie de l’humour et être invités à se produire sur une grande scène québécoise.

Une distribution solide et efficace

Au cœur de cette comédie humoristique tournée à différents endroits au Nouveau-Brunswick, trois noms que les New-Brunswickois connaissent bien, et que le reste du Canada français apprend à connaître aussi de mieux en mieux.

Christian Essiambre, que les tout-petits ont pu apprécier dans Les étoiles du dodo à la chaîne Yoopa, cumule différents rôles à la télé dans Belle-Baie, Mirador et d’autres.

André Roy est notamment connu quant à lui pour sa participation à La Revue acadienne. Enfin, Luc LeBlanc enchaîne les représentations sur scène depuis un moment.

Dans le premier épisode, vous verrez André lâcher son boulot de coordonnateur en logistique événementielle, Luc perdre son émission de télévision et même davantage, tandis que Christian se met dans de beaux draps en couchant avec… la conjointe de son agent. Rien de moins.

Une émission qui risque fort de s’attirer un fidèle auditoire d’une semaine à l’autre à la grandeur du pays.

Visitez le site unis.ca/les-newbies afin d’en apprendre davantage sur cette série télé originale.

Début le 16 janvier à 20 h (21 h en Atlantique) avec deux épisodes en rafale dès le premier soir sur la chaîne Unis TV et disponible en visionnement sur le site Web dès le lendemain, le 17 janvier.

(De gauche à droite sur la photo d’en-tête : Christian Essiambre, André Roy et Luc LeBlanc / courtoisie UNIS TV)

(Avis : Ce texte fait partie d’une entente de promotion des contenus télé de la chaîne Unis TV)