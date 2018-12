Nos universités sont remplies d’experts prêts à répondre à vos questions

Temps de lecture (moyen) : 1 minute

Dans plusieurs universités canadiennes, on trouve une bonne quantité d’experts de tous les domaines prêts à répondre aux questions des médias sur une foule de sujets.

À l’Université Laval, l’une des plus grandes au pays et francophone de surcroît, tout près de 1 200 professeurs et chercheurs sont disponibles pour une entrevue en ondes ou simplement répondre aux questions des médias dans leurs domaines respectifs.

Vous pouvez consulter le répertoire d’experts auprès des médias afin d’y dénicher celui qui pourra répondre à vos questions sur une thématique bien précise.

Que vous vouliez parler des risques de malnutrition et de la qualité de vie des personnes âgées en centres d’hébergement, ou encore de greffe cardiaque à l’occasion d’une semaine thématique sur ce sujet, vous serez étonné de la quantité de spécialistes prêts à vous parler de leur champ d’expertise.

Des exemples? Agriculture, astronomie, chimie, design, histoire, physique, politique, théâtre, etc. Croyez-moi, ce ne sont là que quelques exemples.

On trouve un répertoire semblable à l’Université d’Ottawa, et, quoiqu’il renferme moins de noms (500 spécialistes), ceux-ci sont capables encore là de s’exprimer sur différents sujets brûlants de l’actualité.

Même une université de taille plus modeste comme l’Université Sainte-Anne peut elle aussi vous mettre en relation avec des spécialistes capables de répondre à vos questions en contactant l’équipe des communications.

Profitez-en. Ce sont de précieuses ressources à garder à portée de la main lorsqu’on travaille dans les médias.