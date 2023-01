Mort annoncée de la radio AM et FM en Europe

Si les bandes AM et FM persistent en Amérique du Nord, particulièrement au Canada où la transition vers la radio numérique terrestre fait du surplace, ou même est presque enterrée tellement la HD Radio semble ne plus progresser, il en va tout autrement du côté de l’Europe où plusieurs pays se préparent à éteindre définitivement les émetteurs AM et FM.

La Belgique interrompt la vente de récepteurs analogiques

Depuis peu, comme nous l’apprenait récemment La Lettre pro de la Radio, la Belgique a carrément interrompu les ventes de récepteurs radiophoniques analogiques.

Depuis le 1er janvier en effet, on ne peut plus s’y procurer de récepteurs AM ou FM à usage domestique.

C’est notamment l’obligation d’intégrer la radio DAB+ dans les véhicules neufs et l’arrivée d’une impressionnante quantité de nouveaux récepteurs domestiques DAB+ sur le marché qui amènent la Belgique à sauter le pas.

Entre l’arrêt des ventes de récepteurs et l’interruption des transmissions sur les bandes analogiques, il ne restera alors qu’un pas à franchir, mais dont la date n’est pas encore arrêtée, quoiqu’on parle en coulisses de 2027 ou 2028.

La Suisse : c’est finalement pour 2024

La Suisse, elle, y est toutefois rendue. Ou presque.

Après de multiples reports, et ce, pour différentes raisons, c’est finalement en 2024 que la Suisse interrompera quant à elle la diffusion sur la bande FM, comme le souligne ce texte.

Compte tenu d’une saturation de la bande FM et les économies réalisées pour les opérations sur la bande numérique DAB+, les Suisses s’estiment maintenant prêts à éteindre définitivement la radio FM à compter du 31 décembre 2024.

Le pays avait initialement prévu interrompre la diffusion sur la bande FM il y a déjà une dizaine d’années.

D’un report à l’autre, c’est finalement en 2024 que l’interruption définitive devrait survenir. À moins, bien sûr, d’un autre délai.

Après l’exctinction des émetteurs FM, seules la radio DAB+ et en ‘streaming’ sur internet continueront de coexister en Suisse.

La Norvège l’a déjà fait

Il faut quand même souligner que la Suisse n’est d’ailleurs pas précurseur en la matière.

Déjà, en 2017, la Norvège avait franchi le pas et avait éteint les émetteurs FM dans une volonté de finaliser sa transition vers la bande numérique terrestre DAB+. Non sans quelques heurts, mais elle l’a fait.

C’était essentiellement en raison de la topographie du pays qui est difficile à couvrir avec les ondes FM, ainsi que les économies substantielles pour couvrir le même territoire avec la radio numérique terrestre, que la Norvège avait décidé d’éteindre précipitamment les émetteurs FM dès 2017.

Il faut dire qu’avec ses nombreuses montagnes, ses fjords et ses innombrables vallées, la Norvège n’est pas une contrée facile à desservir avec la radio FM.

Dautres emboîteront-ils le pas?

Difficile de dire avec certitude quand ou même si d’autres pays d’Europe, et d’ailleurs dans le monde, fermeront eux aussi leurs émetteurs analogiques afin de ne garder en opération que la radio numérique DAB+.

Une chose est certaine toutefois. La bande AM, elle, n’en a sans doute plus pour très longtemps, avec l’adoption de plus en plus répandue des véhicules électriques, qui, comme le souligne ce texte, cohabitent difficilement avec la radio AM en raison des interférences électromagnétiques.