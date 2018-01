Votre mot de passe est-il l’un des pires de l’année 2017?

Vos mots de passe sont-ils à l’abri des pirates informatiques? Oui? Non? pas certain?

Depuis plusieurs années, la firme SplashData spécialisée en sécurité informatique dresse la liste des pires mots de passe de l’année. Comme vous pourrez le constater, l’année 2017 n’a guère été plus encourageante que les précédentes.

Les amateurs de voitures classiques seront peut-être heureux d’y trouver « corvette » et les fans de baseball d’y apercevoir « yankees ».

Par contre, qu’il s’agisse de nos données personnelles ou celles de l’entreprise, rien n’est plus important que d’opter pour des mots de passe qui sont difficiles à percer.

J’avoue, ça peut être un sérieux casse-tête

On a tous une multitude de mots de passe personnels dont il faut se souvenir. Imaginez donc le casse-tête quand on doit se remémorer en plus ceux de l’entreprise.

Dans une station de radio où passent de nombreux salariés et bénévoles, ce n’est pas une mince tâche.

Il faut créer des mots de passe qui seront à la fois relativement faciles à retenir pour les employés, mais quand même assez complexes pour rebuter – autant que possible – d’éventuelles tentatives d’intrusion dans le réseau informatique.

Car, oui, même les stations de radio peuvent être victimes de piratage informatique.

L’année qui s’achève nous en aura fourni quelques exemples. Comme ces stations américaines qui ont été apparemment piratées pour jouer une chanson en opposition au président Trump.

Le problème c’est que de nos jours, les radios sont de plus en plus équipées de systèmes informatiques qui doivent obligatoirement accéder à Internet pour diverses tâches.

Que ce soit le système de mise en ondes, la facturation ou encore le lien IP entre le studio et l’antenne de transmission, l’informatique est partout dans nos radios.

Voici quelques conseils pour vous prémunir d’éventuels problèmes liés à la sécurité de vos mots de passe :

Changez les mots de passe par défaut

Vous achetez un nouveau routeur? Ou un nouveau logiciel de mise en ondes? Changez aussitôt que possible le mot de passe par défaut. Souvent, les manufacturiers se contentent d’insérer des données génériques comme « admin » et « password » que n’importe quel pirate informatique amateur percera en quelques secondes.

Faites des phrases

Vous cherchez des mots de passe qui soient relativement faciles à retenir par vos salariés et bénévoles, mais difficiles à percer par les pirates? Faites des phrases. Prenez des lettres et des chiffres qui se prononcent comme des mots et faites-en des phrases.

Ex. : G7ord1nateurA1000$ (J’ai cet ordinateur à 1000 dollars) ou C15*2la_Danse (Ces 15 étoiles de la danse).

Alternez les caractères

Minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de variété dans les mots de passe et fuir, comme dans la liste des pires mots de passes, les successions comme « 123456 », « starwars » ou « QWERTY ».

Voyez un peu plus long

Les gens croient à tort qu’un mot de passe court mais compliqué comme « T%78Sa » fera l’affaire. En 2017, selon cet outil, un pirate mettrait à peine une douzaine d’heures pour le percer.

Or, dans le cas d’un mot de passe comme « G7ord1nateurA1000$ », un pirate n’arriverait sans doute pas à le percer même en s’armant de patience, ou, s’il y arrivait, ce serait au prix d’efforts colossaux avec un ordinateur très sophistiqué.

Fuyez les mots génériques et trop simples

« Automatisation » pour sécurisez l’accès à un système d’automatisation n’est pas l’idée du siècle. C’est peut-être long, mais plutôt facile à deviner dans un tel contexte.

Fuyez aussi « musique » pour l’ordinateur du directeur musical et, vous l’aurez deviné, « comptabilité » pour celui du comptable.

Consignez les mots de passe à des endroits sécuritaires

Un endroit sécuritaire pour consigner vos mots de passe n’est pas forcément un fichier Word conservé dans un dossier appelé « mots de passe » sur le bureau du PC de l’administration.

Ce ne sont là que quelques-uns des trucs et astuces pour créer des mots de passe sécuritaires. Il en existe plusieurs autres.

Vous cherchez une bonne résolution pour 2018? Prenez donc celle de sécuriser un peu mieux l’accès aux ordinateurs de la station. C’est important.