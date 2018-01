La musique contribue au mieux-être de nos concitoyens

La SOCAN estime que les salles de spectacles où les artistes peuvent se produire devraient bénéficier elles aussi de subventions au même titre que des projets d’espaces verts ou encore de transports en commun.

On n’a pas besoin de chercher bien longtemps sur Internet pour y trouver une impressionnante quantité d’études qui démontrent les bienfaits de la musique sur l’humain.

Il fut entre autres démontré en 1979, dans une étude de Rona Fried et Leonard Berkowitz, que la musique pouvait même avoir un impact sur la bonté des individus en les mettant dans de bonnes dispositions.

Il fut aussi prouvé à de multiples reprises que la musique avait des retombées positives sur l’apprentissage.

Si c’est important de construire des routes, des ponts et des égouts, peut-être serait-il également temps que certains de nos élus voient les bénéfices d’aménager davantage de lieux où les arts et la culture peuvent s’épanouir au sein de nos collectivités.

On vous invite en terminant à visiter le site Web du réseau Les Arts et la ville. Créé en 1987, le réseau aide les communautés à se servir de la culture et des arts pour développer leurs milieux de vie de manière durable et renforcer le tissu social. Des villes comme Hearst en Ontario ainsi que Richibucto au Nouveau-Brunswick en font partie.