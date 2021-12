Nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes 2021

Le personnel de l’Alliance des radios communautaires du Canada, les membres ainsi que le conseil d’administration vous souhaitent de passer d’heureuse fêtes de fin d’année

Que Noël et le nouvel an vous permettent de retrouver ceux et celles que vous aimez.

Ce fut un plaisir de servir les intérêts de nos membres et les communautés francophones en situation de minorité linguistique au cours de l’année 2021.

C’est avec autant de fierté que nous poursuivrons nos efforts l’an prochain. Soyez-en assurés.

Notez que nos bureaux fermeront à 16:00, le jeudi 23 décembre, et qu’ils rouvriront le 3 janvier 2022 à 8:00.

Joyeuses Fêtes à toutes et tous !