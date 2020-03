5 façons géniales d’occuper les enfants lorsqu’on est coincé chez soi

Occuper les enfants quand on est coincé chez soi n’est pas toujours une mince tâche. Voici 5 façons géniales d’y parvenir.

Qu’il s’agisse de la relâche printanière ou d’une crise sanitaire qui vous force à rester à la maison, rien ne les empêche de jouer à l’extérieur. Quand il fait beau. Toutefois, quand le climat ne collabore malheureusement pas, que peuvent-ils faire d’autre ? Bricoler ? Jouer (encore!) à des jeux vidéo ?

Voici une bonne suggestion : initiez-les au monde de la radio et des médias.

On vit à une époque où de plus en plus de gens se montrent très critiques à l’égard des médias.

Or, si on leur inculque de bonnes notions dès leur jeune âge, peut-être deviendront-ils de meilleurs “consommateurs” d’informations lorsqu’ils grandiront.

Fabriquez un récepteur (ou même un émetteur) FM

1) Bricolez ensemble un récepteur ou même un mini émetteur radio.

Voilà une belle manière de leur faire découvrir des principes élémentaires d’électronique. On trouve de nombreux tutoriels en ligne, et, mieux encore, YouTube regorge de vidéos qui vous montrent comment faire étape par étape.

En région, c’est sans doute plus difficile de trouver des pièces près de chez soi. Mais en ville et même en banlieue, une boutique comme La Source (The Source) pourrait être le bon endroit où dénicher tout ce qu’il vous faut.

Si vous ne pouvez sortir, trouvez les instructions et la liste des pièces nécessaires en ligne, fouillez les boutiques électroniques sur le web, puis faites livrer en mode accéléré.

En moins de 2 ou 3 jours, tout le matériel sera disponible directement à votre porte.

Créez votre propre station radiophonique en ligne

2) Créez gratuitement avec eux une webradio familiale en utilisant le logiciel SHOUTcast et un service de streaming tels que MyRadioStream.com, Listen2MyRadio ou FastCast4u.com. Imaginez la joie de grand-papa et grand-maman quand ils écouteront sur Internet les nouvelles préparées et lues à distance par leurs petits-enfants.

Pas besoin d’équipements dispendieux. Avec des systèmes d’automation gratuits comme ceux-ci, vous pourriez même créer des listes de musique et faire tourner votre station 24/7.

(P.S. Assurez-vous toutefois d’avoir suffisamment de bande passante et, en tout respect des droits d’auteur, ne publicisez pas votre station mais gardez-la pour vous-mêmes et vos proches. Du coup, vous risquez aussi moins de dépasser la limite de bande passante qui vous est allouée.)

Produisez le bulletin des nouvelles familiales

3) Aidez-les à rédiger puis enregistrer un bulletin des nouvelles familiales. L’achat de la nouvelle voiture, la graduation annoncée prochainement pour le plus vieux de la famille, etc. Voilà autant d’événements qui peuvent être insérés dans ce bulletin d’info de la famille.

On trouve divers logiciels de montage audio gratuits sur Internet tels que Audacity pour vous y aider.

À défaut d’une radio Internet comme celle évoquée au point No. 2, vous pourriez stocker le fichier numérique dans un site comme SoundCloud et partager l’adresse à vos proches.

Vous pouvez le faire sous forme audio, ou, si vous êtes équipé d’un bon smartphone avec caméra vidéo, il est aussi possible de produire un bulletin tel qu’à la télé.

Organisez un débat autour d’un thème choisi

4) Organisez un débat familial autour d’une thématique susceptible d’intéresser les jeunes. Ex. : Devrait-on offrir un téléphone cellulaire à un adolescent ? Que feriez-vous si, vous-mêmes, étiez premier ministre de la province et deviez gérer une crise sanitaire ?

Chacun doit préparer son argumentaire et défendre son point de vue.

Vous développerez ainsi leur sens de la repartie et leur inventivité. Voilà des qualités indéniables pour ceux qui espèrent faire carrière comme avocat, entrepreneur ou enseignant par exemple.

Improvisez votre conférence de presse

5) Réalisez des entrevues factices en leur compagnie, puis laissez-les vous poser des questions comme le ferait un journaliste.

Vous les aiderez ainsi à développer leurs idées et organiser leur pensée, tout en stimulant leur esprit critique et d’analyse.

Si vous souhaitez inverser les rôles, demandez-leur de se mettre dans la peau d’une de leurs vedettes préférées. Ils mettront alors à profit leurs talents d’improvisateur et de comédien.

Avez-vous d’autres idées d’activités semblables pour initier les jeunes au monde des communications et les tenir occupés lorsqu’on est coincé chez soi ?