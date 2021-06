Offre d’emploi : Animateur/animatrice radio (CIMS FM)

Radio Restigouche (CIMS FM) a présentement des postes d’animation disponibles.

Alors qu’elle est dans un processus de refonte de son image, du son et de la diversité de la station, Radio Restigouche recherche des animateurs/rices vibrant(e)s, dynamiques et rempli(e)s d’ambitions afin d’alimenter les ondes radio, ainsi que ses plateformes numériques.

La personne recherchée travaillera de paire avec la direction générale afin de construire sa propre émission.

Elle devra intervenir en ondes, informer, respecter les commandites et offrir une diversité musicale. Elle devra produire des reportages, participer à la vie communautaire et produire et alimenter nos concours, ainsi que participer à l’amélioration, et au contenu, des médias sociaux. La direction générale offre une largesse dans la création d’émissions, et la possibilité de produire du contenu original.

Radio Restigouche offre des bénéfices en assurances, des primes de reportages, et un salaire compétitif au marché selon le bagage académique et l’expérience.

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et de faire partie d’une équipe pleines de projets, et à l’affût des nouveaux médias, contactez-nous en envoyant votre c.v. et une démo en format mp3 à la direction générale de la station, M. Gary Ouellette, à *protected email* .

Début de l’emploi en septembre 2021 (Possibilité de commencer plus tôt).

Notez que les radios membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada adhèrent aux principes de l’égalité des chances à l’emploi.