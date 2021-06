Offre d’emploi : Animateur(rice) / Producteur(rice) radio

On recherche un(e) animateur(rice)/producteur(rice) radio au Nouveau-Brunswick.

Salaire horaire : à déterminer selon l’expérience et les compétences du candidat ou de la candidate

Horaire de travail : Temps plein (37.5h/semaine)

Date de début : 6 septembre 2021

Lieu de travail : Saint-Jean ou Fredericton, NB

Tâches :

Produire des montages radio pour les stations de Miramichi, Halifax, Saint-Jean et Fredericton;

Rédiger les textes publicitaires;

Animer une émission quotidienne du lundi au vendredi;

Gérer la banque musicale des radios;

Superviser la mise en ondes des annonces publicitaires.



Critères d’embauche :

Être légalement autorisé à travailler au Canada;

Avoir une connaissance pratique du français et de l’anglais.



Le candidat devra posséder :

Facilité à s’exprimer;

Un permis de conduire valide;

Expérience en animation préférable (formation offerte);

Lire et comprendre l’information sous diverses formes;

Manifester de l’intérêt et faire preuve d’initiative;

Excellentes capacités à travailler de façon autonome;

Excellentes aptitudes interpersonnelles;

Être disposé à apprendre;

Capacité d’adaptation aux exigences et à l’information changeantes;

Connaissance des différents logiciels de radiodiffusion serait un atout (tel Simian et Adobe Audition). P.S. Une formation sera offerte au besoin.

CHQC-CKMA-CKRH-CJPN est le premier et seul réseau de radio communautaire francophone au pays. Il s’agit d’une alliance radio permettant de partager les ressources et expertises. En tout, le réseau couvre une population de presque 100 000 francophones située dans quatre grands centres urbains de l’Atlantique. Nos radios innovent et sont à jour avec les tendances web.

Nos infrastructures sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite.