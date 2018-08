Offre d’emploi : Coordonnateur(trice) de MICRO

Le Mouvement des Intervenant.e.s en Communication Radio de l’Ontario (MICRO) est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) qui, sous la responsabilité du conseil d’administration, sera responsable de la planification, de l’organisation et de la gestion des ressources et des activités de l’organisme, ainsi que la réalisation de ses orientations et ses objectifs dans le respect de sa mission et de son développement.

SOUS LA SUPERVISION DE LA PRÉSIDENCE DE MICRO (principales fonctions) :

– coordonne et participe d’office aux réunions du conseil d’administration et du comité exécutif et de tout

autre comité de MICRO;

– représente MICRO et ses radios auprès du public, du gouvernement, des organismes et autres groupes en

vue du plan de développement de MICRO;

– coordonne les liens avec le Conseil d’administration de MICRO;

– coordonne et maintient les divers services visant à satisfaire les membres et la communauté de l’Ontario;

– coordonne et maintient un contact régulier avec les maisons de représentation des radios en vue de la “vente nationale et provinciale”;

– prépare les prévisions financières en concordance avec les priorités établies par le conseil d’administration

de MICRO;

– appui et prépare les documents nécessaires de sa zone pour le responsable du financement et des projets

spéciaux de l’ARC du Canada;

– révise/développe les documents administratifs et maintient les archives à jour;

– assure du développement des ventes publicitaires;

– gestion du site web et des réseaux sociaux.

COMPÉTENCES ET/OU QUALIFICATIONS (exigences) :

– Baccalauréat en administration ou domaine connexe et/ou une expérience pertinente en radio;

– Très bon sens de l’organisation et du leadership;

– Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois;

– Bon jugement et sens politiques.

– Maîtrise de la langue française parlée et écrite et connaissance de la langue anglaise, obligatoire;

– Bonne connaissance des logiciels appropriés : Microsoft Office et Simple Comptable.

– Expérience en gestion financière d’un organisme à but non lucratif;

– Formation en évaluation de projet;

– Connaissance du milieu communautaire et des médias communautaires;

– Flexibilité et engagement envers l’organisme.

Lieu de travail: Ontario

Entrée en fonction : 1er octobre 2018

HEURES ET SALAIRE : 35 heures/semaine 45 000 $ à 55 000 $ annuel (selon l’expérience)

Comment postuler : Faites parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard

mercredi 5 septembre 2018 à l’adresse courriel suivante : [email protected]

Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur curriculum vitae, mais seules les candidatures

retenues seront contactées. Tel que mentionné dans l’énoncé du poste, l’offre s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.