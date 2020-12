Offre d’emploi : Journaliste radio (Coopérative radiophonique la Brise de la Baie Ltée)

La Coopérative radiophonique la Brise de la Baie Ltée est à la recherche d’un(e) journaliste radio pour un contrat de 12 semaines, à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).

Durée du projet : 4 janvier 2021 au 31 mars 2021

Rémunération : 12 semaines x 35 heures par semaine x 20 $ l’heure

Lieu de travail : à domicile ou en studio (67, chemin Ragged Point, Saint-Jean)

Nombre d’heures/semaine : Approx. 35 heures

Compétences requises :

Bonne connaissance du français, parlé et écrit;

Bonne compréhension de l’anglais, parlé et écrit;

Facilité d’expression verbale;

Expérience en animation préférable (formation offerte);

Lire et comprendre l’information sous diverses formes;

Manifester de l’intérêt, faire preuve d’initiative;

Excellentes capacités à travailler de façon autonome;

Excellentes aptitudes interpersonnelles;

Être disposé à apprendre;

Capacité d’adaptation aux exigences et à l’information changeantes;

Connaissance de base de Windows et des logiciels Microsoft Office (Outlook, Word et Excel);

Connaissance des différents logiciels de radiodiffusion serait un atout (tel Simian et Adobe Audition). Une formation sera offerte au besoin.

Tâches principales :

Rédiger le bulletin régional de l’après-midi;

Coanimer l’émission du retour à la maison à CHQC;

Participer à la rédaction de contenu du site canada-info.ca;

Couvrir des conférences de presse;

Organiser et réaliser des entrevues radiophoniques de qualité.

La Coopérative radiophonique la Brise de la Baie Ltée veut ainsi bonifier son service de nouvelles en engageant un nouvel employé. L’employé travaillera étroitement avec le service de nouvelles de CJPN-CHQC-CKMA-CKRH et assurera une présence accrue dans la ville portuaire.

Le nouveau service reflétera l’actualité urbaine du sud de la province. Les activités et les nouveautés au niveau des arts et de la culture, de la politique municipale et provinciale, de l’économie et des grandes questions sociales seront au rendez-vous.

La création de ce poste équivaut à une augmentation du contenu oral de notre programmation. La communauté associative de l’Acadie, les artistes, les politiciens, les professionnels de la santé et de l’éducation ainsi que tous les intervenants sur la scène de l’actualité trouveront un écho à leurs besoins de sensibilisation et de promotion.

Le poste verra à :

– créer un bulletin de nouvelles;

– participera à l’émission de retour à la maison afin de commenter l’actualité;

– invitera les leaders acadiens de la communauté à venir partager leurs opinions en ondes;

– alimentera les bulletins de nouvelles de CHQC, de l’ARCANB (service de nouvelles provinciales);

– téléchargera ses nouvelles à notre site web ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Exigences :

Être disponible pour des déplacements dans un court délai;

Formation collégiale générale ou DEP dans un domaine connexe;

Ponctualité et assiduité;

Maîtrise de l’outil informatique et du français parlé/écrit;

Capacité à communiquer efficacement;

Capacité à travailler en équipe et à relever des défis;

Capacité à travailler manuellement;

Capacité à s’adapter aux nouvelles situations et aux changements;

Capacité à travailler sous pression/sur horaire variable;

Habileté en gestion de conflit;

Ouverture d’esprit et attitude de non-jugement;

Être bilingue.

Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel accompagné (idéalement) d’un démo à l’attention de Jason Ouellette, directeur général à l’adresse [email protected].

Date limite : Le vendredi 25 décembre, à 16 h 59.

(NOTE : dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et n’est utilisé que dans le seul but d’alléger le texte.)

La Coopérative radiophonique la Brise de la baie Ltée remercie toutes les personnes qui soumettront leur candidature. La direction de CHQC ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

Notez que l’initiative est financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.