Offre d’emploi : Journaliste/recherchiste à Nord-Ouest FM 95,7 (Alberta)

Nord-Ouest FM est à la recherche d’un(e) journaliste/recherchiste (contrat de sept mois avec possibilité de renouvellement).

Nous recherchons une personne dynamique, motivée et déterminée qui n’a pas peur de nouveaux défis.

Si cela vous ressemble, veuillez postuler auprès de Mme Gisèle Bouchard, directrice générale de Nord-Ouest FM par courriel à l’adresse mentionné dans le document (.docx) ci-joint, accompagné d’une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour et quelques exemples de votre travail.

Notez que si le document ne s’affiche pas dans votre navigateur, vous pouvez le télécharger avec le lien au bas du document.

Nord-Ouest FM invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l’origine ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances religieuses et les capacités (liste non exhaustive).

Merci à tous pour votre intérêt pour le programme de l’Initiative de journalisme local (IJL). Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à tous les candidats. Seuls les candidats considérés seront contactés.

