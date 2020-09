Offre d’emploi : journaliste-recherchiste à Nord-Ouest FM 95,7

Nord-Ouest FM 95,7 cherche à combler un poste de journaliste/recherchiste sur une période de six mois, avec possibilité de renouvellement.

La personne retenue travaillera à raison de 17,5 heures par semaine et en tant que recherchiste pour deux projets (un projet de planification stratégique (sondage, animation de focus groupes etc.) et un projet traitant de l’histoire de la région de Rivière-La-Paix de 1700 à 1920.

On cherche une personne motivée, possédant une bonne maîtrise de l’anglais et du français qui veut relever un nouveau défi.

Détails dans le document ci-joint.

Note : Nord-Ouest FM invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l’origine ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances religieuses et les capacités (liste non exhaustive).